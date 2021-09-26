Будьте внимательны! Благотворительные организации предупреждают жителей Эстонии об интернет-попрошайке, действующей от лица молодой мамы из Нарвы(5)
По словам Анны, мошенница действует под видом девушки из Нарвы, которая в личных сообщениях просит неравнодушных — чаще всего совершенно случайных — людей о помощи. Как правило, небольшими суммами якобы на проезд, продукты, памперсы, лекарства и прочие вещи для ребенка, которые обещает затем вернуть и, конечно же, не возвращает.
Внутреннее расследование Анны и ее коллег показало, что просьбы о помощи обычно поступают от следующих пользователей Facebook: ЛЕР Ка, Мария, Ксения Григорьева или же с других полупустых аккаунтов.
Выяснилось также, что мошенница действует в Facebook не первый год. Вот какие отзывы получила Анна Тыниссаар-Рехема в процессе собственного расследования:
"Да она уже везде, я у неё в блоке, потому что сразу в ее постах пишу, что это мошенница".
"Офигеть. Давно тихо было. Неужели опять эти девицы активизировались. Или кто- то решил так же делать"
"Мне тоже писала, но потом удалила своё сообщение. Просила помочь деньгами до понедельника".
"Сообщение удалили, но там было то же самое про банк, про заблокированный счет и т. д. Даже не возникло сомнений, что это развод."
"Эта мадам у нас орудовала несколько лет назад, про неё много писали на ОК. У нас в городе её многие знают."
"Красавицу на самом деле зовут Ксения… Если замуж конечно не вышла и не сменила фамилию. Она у нас в Ида-Вирумаа знаменитость".
К сожалению, были и те, чье сердце дрогнуло и кто все же перевел деньги:
"А я увидела пост в сторис у ….., и перевела 5 евро. так как все-таки у человека репутация. подумала — хоть и 5 евро, но человеку в беде хоть на чтото хватит…"
"Дааа, я как раз была в их числе. До этого не попадала на мошенников… А тут так на жалость мощно надавили "
"У меня такой же текст, я перевела 15 евро. Может и мошенница, …. очень обидно, если так, потому что я бы лучше другим помогла. Но не уверена"
"Я ей уже 30 в общей сложности перевела. Сначала 20 на памперсы, потом 10 на лекарства. Где была моя голова… Сначала подумала странно, странная анкета, странная ситуация, ну ладно, кто знает, может действительно бывает, с дотациями не сталкивалась, потому не знаю всех тонкостей. Но когда пишут 11 числа, что нет денег… И счета заблокированы.. . Это как то странновато… Обидно, очень обидно. Когда хочешь помочь, а по сути оказываешь медвежью услугу. Это забирает любое желание кому либо помогать…"
По номеру телефона, который давала "нуждающаяся", Анна нашла с помощью Google объявление о продаже 11 iPone, на странице seti.ee. "Неплохо так, для человека, которому не на что памперсы ребенку купить, согласитесь?!" — пишет она.
В настоящий момент, по словам Анны Тыниссаар-Рехема, составляется заявление в полицию от лица организации MTÜ Südamete Soojus. К расследованию ситуации также привлечено телевидение.
"Мне горько, что пользуясь доверчивостью наших неравнодушных и теплосердечных, мошенники получают продукты и деньги", — говорит Анна Тыниссаар-Рехема, признавая, что отличить мошенников от действительно нуждающихся людей может быть непросто. Помимо призыва к осторожности, Анна напоминает и об ответственности: "К примеру, если вы являетесь лидером общественного мнения и распространяете непроверенную информацию, то по сути вы оказываете содействие мошенникам".
Что делать, если вам пришло подобное личное сообщение с просьбой о помощи?
Попробуйте выяснить как можно больше подробностей о человеке и его ситуации — где живет, помогает ли ему кто-то, сколько детей, какие у него доходы/расходы и т. д., чтобы можно было передать информацию в профильную благотворительную организацию. Возможно, человеку, если он действительно оказался в сложной ситуации, в первую очередь понадобятся не деньги, а помощь иного рода — например, юридическая. Не переводите деньги, если у вас есть сомнения, что перед вами не мошенник.
Предложите человеку самостоятельно обратиться в организацию MTÜ Südamete Soojus, которая профессионально занимается помощью людям в сложных ситуациях.
Сделайте скриншот переписки.
Если у вас возникли сомнения, напишите в авторитетную общественную организацию, которая занимается помощью нуждающимся, например, в MTÜ Südamete Soojus и уточните, как правильно организовать помощь человеку (о том, как найти организацию, которая помогает другим, в Эстонии, можно ЗДЕСЬ).
Если вы также стали жертвой подобного мошенничества, вы можете написать письмо по адресу ajakirijana@ekspressmeedia.ee и сообщить детали.