ФОТО | Пьяный водитель на автомобиле Bolt сбил человека на пешеходном переходе. Состояние пострадавшего тяжелое

23 сентября в 23:33 произошла авария на Сыпрузе пст в Таллинне, где 43-мужчина в состоянии алкогольного опьянения на арендованном автомобиле Bolt (Volkswagen ID 3 PRO) сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 39-летнего мужчину.

На момент аварии на светофоре мигал желтый свет. Точные обстоятельства устанавливаются. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.



Полиция просит отозваться свидетелей данного ДТП и дать о себе знать по номеру 612 3000 или имейлу pohja.lmt@politsei.ee.

”На автомобилях Bolt Drive нельзя ездить в состоянии алкогольного опьянения, — прокомментировала инцидент пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс. — Согласно условиям пользования за вождение в пьяном виде мы имеем право назначить штраф в размере 2000 евро. Кроме этого водитель несет ответственность за покрытие ущерба”. По словам Йетс, они установили личность водителя и заблокировали его аккаунт.

”Если вы заметите, что кто-то при пользовании автомобилем Bolt Drive нарушает закон, пожалуйста, сразу же сообщите об этом службе поддержки клиентов Bolt Drive и полиции”, — попросила представитель фирмы.