Не факт, что интернет-покупки из Rimi вам доставят быстро. У сети возникли проблемы

"Проблемы могут быть обусловлены различными обстоятельствами. Не секрет, что сейчас тяжело с рабочей силой как в реальных магазинах, так и в интернет-магазине. Не способствует делу и осенняя погода, которая существенно увеличивает число заболевших работников. Именно последнее обстоятельство может объяснить временные проблемы с поставками", — пояснила она.