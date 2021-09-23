ФОТО | На красной велодорожке велосипедист столкнулся с автомобилем и был доставлен в больницу

В аварии участвовали автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась 45-летняя женщина и 21-летняя велосипедистка. Последнюю доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как отметил начальник Центра по надзору за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ, изменившаяся недавно организация дорожного движения требует от всех его участников большой внимательности, нужно считаться с тем, что кто-то еще не привык к новым условиям и может ошибиться.