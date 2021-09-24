25 сентября состоится предпоследняя рыночная суббота Меривялья

Одна из руководителей рынка Кристи Сипра подтвердила, что люди испытывают необычайно большое желание прийти на рынок торговать своей продукцией. ”Здесь можно будет купить фермерские продукты, мед, рыбу, яйца, свежий хлеб, кондитерские изделия и булочки. Также откроется ”колбасная помощь”, а на газовом гриле приготовят лучшие кусочки мяса”, — сказала Сипра.

В продаже авторские украшения, головные уборы, ковры, игрушки и другие товары ручной работы. Впервые можно будет приобрести дубовые скамейки и табуреты от местного производителя. Откроется рыночное кафе. Детей ожидает спортивная программа.

Своему сезону подведет черту выездная контора управы Пирита. ”Летом мы проводили выездные собрания в нескольких местах, и они оказались очень содержательными — люди смело спрашивали, хвалили и критиковали. Мы завершаем сезон на рынке Меривялья, и все приглашены!”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Рынок Меривялья откроется при любой погоде, фоном будет звучать создающая настроение музыка. Рынок будет открыт на баскетбольной площадке по адресу Кесктеэ, 40 с 10.00 до 13.00.