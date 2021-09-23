КАРТА | В пятницу и на выходных движение на одной из улиц в центре Таллинна будет перекрыто

”Закрытие улицы необходимо для строительства теплотрассы и водопровода. При этом жители улицы Луйзе смогут добираться на машине до своих дворов. Улица останется открытой для движения пешеходов, — пояснила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм . — Просим запастись временем и следовать указаниям временных средств организации движения. Приносим извинения за неудобства и надеемся на понимание”.

24 сентября в 7.00 улица будет частично закрыта на отрезке от Луйзе, 25 до Луйзе, 32. Для движения останутся открытыми одна полоса проезжей части и тротуар. С 19.00 пятницы, 24 сентября, до 23.00 воскресенья, 26 сентября, этот отрезок дороги будет полностью закрыт для движения автомобилей.

На предстоящих выходных, в период, когда улица полностью закрыта для движения, для объезда можно будет воспользоваться улицами Тоомпуйестеэ и Техника. По полосе для движения автобусов на улице Эндла будет временно разрешено передвигаться и на других видах транспорта. Это означает, что пока улица Луйзе будет оставаться закрытой, из центра города в сторону Хааберсти можно проехать, свернув с бульвара Каарли направо на Тоомпуйестеэ, затем — налево на улицу Техника, и оттуда — на Палдиское шоссе. Из центра города в сторону Кристийне и Мустамяэ можно проехать, используя полосу для движения общественного транспорта улицы Эндла.