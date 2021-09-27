Мужчину, поверившего разговорам о сказочной доходности торговли криптовалютой, обманули на 23 000 евро. И суд ему не помог

Инвестор Анти вложил в продвигаемую сетевым маклером Эриком Нурме (на фото) криптовалютную схему Nano Club крупную сумму и всё потерял.

В 2016 году в гостинице Nordic Hotel Forum Нурм представил мечтающим о быстром обогащении потенциальным инвесторам, в числе которых оказался и Анти, возможность инвестирования в криптовалюту.

На рекламном мероприятии людям обещали, что инвесторы Nano Club будут зарабатывать на криптовалюте фантастические проценты (80% в месяц!) и начнут торговать нанокойном на бирже.

Позже Нурме как руководитель Nano Club Eesti пригласил Анти к себе побеседовать с глазу на глаз. Договорились, что Анти приобретет у Нурме за нанокойны инвестиционные пакеты. Нурм заверил, что к пакетам ежемесячно будет добавляться солидные проценты. Более того, пакеты должны были содержать в качестве бонуса кредиты по участию в аукционах и так называемые NANO# купоны, — всё вместе стоимостью тысячи евро.

Для участия в схеме Анти должен был быстро перевести на личный банковский счет Нурме в двух частях в общей сложности 23 000 евро. После совершения перевода на счету Анти на страничке nanoclub.club появилось сообщение, что мужчине принадлежат три PRO+ пакета и четыре BASIC пакета. С личного счета Нурме на счет Анти пришли и обещанные нанокойны.

Через три года Анти пришлось признать, что от вышеуказанных пакетов он не может получить никакой финансовой выгоды. Речь шла лишь о виртуальных ценностях, которые было невозможно ни обменять на валюту, ни продать на бирже. Анти захотел заключенный "под влиянием обмана" договор расторгнуть. Мужчина счел, что даже если речь идет не об обмане, то Нурме не выполнил свою часть договора.

Анти обратился в суд и попросил взыскать с Эрика Нурме полученные последним 23 000 евро.