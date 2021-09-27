Мужчину, поверившего разговорам о сказочной доходности торговли криптовалютой, обманули на 23 000 евро. И суд ему не помог(19)
Инвестор Анти вложил в продвигаемую сетевым маклером Эриком Нурме (на фото) криптовалютную схему Nano Club крупную сумму и всё потерял.
В 2016 году в гостинице Nordic Hotel Forum Нурм представил мечтающим о быстром обогащении потенциальным инвесторам, в числе которых оказался и Анти, возможность инвестирования в криптовалюту.
На рекламном мероприятии людям обещали, что инвесторы Nano Club будут зарабатывать на криптовалюте фантастические проценты (80% в месяц!) и начнут торговать нанокойном на бирже.
Позже Нурме как руководитель Nano Club Eesti пригласил Анти к себе побеседовать с глазу на глаз. Договорились, что Анти приобретет у Нурме за нанокойны инвестиционные пакеты. Нурм заверил, что к пакетам ежемесячно будет добавляться солидные проценты. Более того, пакеты должны были содержать в качестве бонуса кредиты по участию в аукционах и так называемые NANO# купоны, — всё вместе стоимостью тысячи евро.
Для участия в схеме Анти должен был быстро перевести на личный банковский счет Нурме в двух частях в общей сложности 23 000 евро. После совершения перевода на счету Анти на страничке nanoclub.club появилось сообщение, что мужчине принадлежат три PRO+ пакета и четыре BASIC пакета. С личного счета Нурме на счет Анти пришли и обещанные нанокойны.
Через три года Анти пришлось признать, что от вышеуказанных пакетов он не может получить никакой финансовой выгоды. Речь шла лишь о виртуальных ценностях, которые было невозможно ни обменять на валюту, ни продать на бирже. Анти захотел заключенный "под влиянием обмана" договор расторгнуть. Мужчина счел, что даже если речь идет не об обмане, то Нурме не выполнил свою часть договора.
Анти обратился в суд и попросил взыскать с Эрика Нурме полученные последним 23 000 евро.
Нурме с иском не согласился и в суде заявил, что вообще не давал Анти никаких инвестиционных инструментов. По словам Нурме, договор расторгнуть нельзя, потому что он его не подписывал, а лишь посредничал в прохождении платежа Анти к предлагавшему инвестиционные продукты Nano Club, чтобы "ускорить поступление денежных средств" на счет Анти и "таким образом позволить воспользоваться предложением по льготным расценкам".
Нурме считает, что у Анти нет причины жаловаться: обещанные инвестиционные продукты поступили на его счет.
Гражданский иск прошел суды первой и второй инстанции и остановился в Госсуде, где его не приняли к рассмотрению. В марте этого года вступило в законную силу решение Таллиннского окружного суда, по которому иск Анти остался без удовлетворения.
Суд нашел, что Анти и Нурме не подписывали никакого договора продажи или инвестиционного соглашения, следовательно не может быть и речи о нарушении договора.
Суд согласился, что Нурме был лишь посредником.
Представлявший в суде интересы Анти юрист Тыну Метсяэр считает произошедшее примером того, как государство не приходит на помощь людям, потерявшим в подобных спорах деньги.
Кстати, о связанных с Эриком Нурме схемах, одурманивших голову многим инвесторам, ранее предупреждали как газеты, так и посты в социальных сетях. Например, Äripäev писал в 2018 году о том, как "завербованные" в отеле Hilton инвесторы остались без денег, но уже совсем скоро Nano Club стал продавать новую криптовалюту.
Нурм представлялся как руководитель end Nano Club Eesti, но своей ответственности за проблемы фирмы не признал. Анти обратился за помощью в прокуратуру, но та уголовное дело не возбудила.