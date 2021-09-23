Коробейник: овладеть эстонским можно без того, чтобы на нем учиться

Коробейник подчеркнул, что в контексте темы школьного образования на русском языке крайне важен и человеческий аспект. Он напомнил, что согласно результатам мониторинга интеграции, опубликованным в мае этого года, только 17% русскоязычных родителей хотят, чтобы их дети учились в эстонской школе.

”Вряд ли в этом зале многие окончили школу на английском языке. Тем не менее, хорошо им владеет им практически каждый из нас. Хорошо говорят на английском и наши школьники — как эстонцы, так и русские. Эстонский язык не является каким-то исключительным, речь не идет о самом сложном языке в мире. Эстонский, как и множество других языков можно выучить без того, чтобы учить на нем, к примеру, химию. Причина слабого знания русскими детьми эстонского языка в другом. В том, что у нас отсутствует продуманная система обучения эстонскому, не хватает преподавателей. И уж точно не русская школа является препятствием для того, чтобы дети учили язык”, — сказал Коробейник, обращаясь к парламентариям.

”Хочется спросить, каких результатов мы ждем, когда учителя вынуждены преподавать свой предмет русскоязычным детям на ломаном эстонском. И какое решение предлагает государство? Очень оригинальное: вместо 60% предметов на эстонском изучать на нем все 100%. Уничтожение русской школы не решит ни одной проблемы. По-моему, целью должно быть знание эстонского русскими школьниками, а не раскол общества. Чтобы учить язык, необязательно на нем учиться”, — отметил он.

По словам Коробейника, в гимназиях с русским языком обучения уже много лет преподавание ведется по системе 60 на 40. То есть, 60% (!) предметов преподаются на эстонском. ”С результатами такого эксперимента нас сегодня ознакомил Михаил Стальнухин . Остается лишь удивляться цинизму тех, кто ставит в упрек русским школам отставание по результатам госэкзаменов”, — сказал Коробейник, комментируя доклад председателя парламентской комиссии по проблеме развития преподавания эстонского языка Михаила Стальнухина, прозвучавший в зале до начала обсуждения.

”На этой неделе министр образования Лийна Керсна в СМИ подчеркивала, что ”все больше родителей хотят, чтобы их дети получали образование на эстонском языке”. 17% — это, безусловно, не так и мало, однако точно не повод для таких громких заявлений. Также почему-то министр не упомянула что большинство родителей хотят, чтобы их дети учились на родном языке. У нас же демократическая страна. Мы готовы защищать все меньшинства. Почему тогда нас не интересует точка зрения русскоязычных жителей? Они составляют четверть населения страны, сегодня у них есть законное право решать вопросы, связанные с языком обучения. Это — справедливо”, — подчеркнул Коробейник.

Знание языка не способствует лояльности. Зависимость, скорее, обратная

Депутат отметил, что нас из года в год пугают, что не знающие эстонского русские живут в российском инфополе и представляют угрозу для безопасности эстонского государства. И что переход якобы поможет справиться с этой проблемой. ”Увы. Примерно 10 лет назад профессор Марью Лауристин отмечала, что наиболее критично по отношению к эстонскому государству настроены очень хорошо владеющие эстонским языком русскоязычные молодые люди. И напротив, группу ”русскоязычных патриотов Эстонии” составляют русскоязычные, чей уровень владения эстонского никак нельзя назвать хорошим. Очевидно, что знание языка никак не способствует лояльности. Тут, скорее, обратная зависимость”, — пояснил он.

Не стоит путать свои желания с чужой готовностью

Коробейник напомнил, что в понедельник в парламенте вновь обсуждалась тема перехода на эстонский язык обучения. ”Основной болью его сторонников было то, что перехода до сих пор не произошло… И снова говорили о некой готовности общества, несмотря на результаты мониторинга интеграции. Дорогие коллеги! Не стоит путать свои желания с чужой готовностью. И в то же время большинство сторонников перехода категорически против, чтобы эстонские и русские дети учились вместе под одной крышей. Такая вот интеграция”, — обратился Коробейник к депутатам.

Он добавил, что с момента восстановления независимости Эстонии прошло 30 лет. ”Это достаточный срок для того, чтобы подвести промежуточные итоги проделанного в области политики образования. Для начала необходимо признать, что применявшиеся все это время меры по обучению эстонскому языку в русских школах не принесли результата. К обучению языку требуется системный подход, должно быть обеспечено достаточное количество квалифицированных учителей эстонского. Сегодня, наконец, пора набраться смелости и признать, что русская школа — это не угроза эстонскому государству и культурному коду. Напротив, русская школа — это конкурентное преимущество Эстонии”, — сказал Коробейник.