Enefit Green начала подготовку к выпуску своих акций на Таллиннской бирже

Председатель правления Eesti Energia и совета Enefit Green Хандо Суттер отметил, что Eesti Energia — это предприятие, принадлежащее народу Эстонии, но через IPO Enefit Green у каждого появится возможность стать владельцем дочернего предприятия Eesti Energia напрямую. ”Размещение акций Enefit Green — это первая возможность для жителей Эстонии инвестировать и принять непосредственное участие в развитии национальной энергетической компании. Инвестиции в Enefit Green, крупнейшего производителя ветряной энергии в странах Балтии и одно из ведущих предприятий в области возобновляемой энергии в регионе Балтийского моря с разнообразным производственным портфелем, — это возможность для каждого внести свой вклад в более экологичные методы производства энергии и смягчение последствий изменения климата”, — сказал Хандо Суттер.

Компания Enefit Green начала подготовку к публичному размещению акций. Точные сроки и условия размещения будут определены после завершения подготовительных мероприятий и опубликованы в проспекте. На сроки размещения может повлиять ситуация в мировой экономике и ее отражение на фондовых рынках.

Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что с помощью денег, привлеченных в ходе размещения акций, Enefit Green планирует реализовать стратегию роста предприятия. ”Целью инвестиций в новые ветряные и солнечные парки является расширение производства возобновляемой электроэнергии и увеличение доходов компании. Мы видим, что у акций Enefit Green прежде всего имеется потенциал для роста, но также планируется выплачивать и дивиденды. Планируется предложить акции как международным профессиональным инвесторам, так и местным розничным инвесторам, в том числе и работникам концерна Eesti Energia”, — сказал Ааво Кярмас.