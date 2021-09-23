Enefit Green начала подготовку к выпуску своих акций на Таллиннской бирже(4)
Председатель правления Eesti Energia и совета Enefit Green Хандо Суттер отметил, что Eesti Energia — это предприятие, принадлежащее народу Эстонии, но через IPO Enefit Green у каждого появится возможность стать владельцем дочернего предприятия Eesti Energia напрямую. ”Размещение акций Enefit Green — это первая возможность для жителей Эстонии инвестировать и принять непосредственное участие в развитии национальной энергетической компании. Инвестиции в Enefit Green, крупнейшего производителя ветряной энергии в странах Балтии и одно из ведущих предприятий в области возобновляемой энергии в регионе Балтийского моря с разнообразным производственным портфелем, — это возможность для каждого внести свой вклад в более экологичные методы производства энергии и смягчение последствий изменения климата”, — сказал Хандо Суттер.
Компания Enefit Green начала подготовку к публичному размещению акций. Точные сроки и условия размещения будут определены после завершения подготовительных мероприятий и опубликованы в проспекте. На сроки размещения может повлиять ситуация в мировой экономике и ее отражение на фондовых рынках.
Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что с помощью денег, привлеченных в ходе размещения акций, Enefit Green планирует реализовать стратегию роста предприятия. ”Целью инвестиций в новые ветряные и солнечные парки является расширение производства возобновляемой электроэнергии и увеличение доходов компании. Мы видим, что у акций Enefit Green прежде всего имеется потенциал для роста, но также планируется выплачивать и дивиденды. Планируется предложить акции как международным профессиональным инвесторам, так и местным розничным инвесторам, в том числе и работникам концерна Eesti Energia”, — сказал Ааво Кярмас.
Организаторами предложения являются Swedbank, Nordea и Citigroup. Юридическими консультантами Enefit Green являются Cleary Gottlieb Steen Hamilton и Ellex Raidla, юридическими консультантами банков — Shearman & Sterling и Sorainen, а консультантом по коммуникации проекта является Agenda PR. Главным организатором розничного предложения является Swedbank, а торговым агентом — LHV Pank. Основная задача консультантов — консультировать предприятие на протяжении всего процесса публичного предложения акций.
По словам руководителя по вопросам инвестиций в странах Балтии и Финляндии Swedbank Михкеля Торима, в случае успеха размещения это будет одно из крупнейших и наиболее интересных IPO в странах Балтии за последние годы. ”Организаторы ожидают живого интереса к акциям со стороны розничных и профессиональных инвесторов. Посредством IPO концерн Eesti Energia через свою дочернюю компанию Enefit Green внесет значительный вклад в рост и укрепление производства зеленой энергии в регионе и в достижение общих климатических целей”, — сказал Торим.