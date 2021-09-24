"Нигде не было мне так горько, как в Нарве": как историк Карамзин вспоминал свое путешествие через Эстонию(1)
Через Нарву проезжали многие путешественники, писатели, поэты. Они держали путь в Ревель, Ригу, Дорпат и Нарва оказывалась у них на пути. Многие из них делали в нашем городе остановку: меняли лошадей, осматривали достопримечательности, отдыхали в питейных заведениях. Так делали Гаврила Романович Державин в 1784 году и Николай Михайлович Карамзин в 1789 году, когда непогода их застала в Нарве, и они были очарованы местными красотами. Державин даже некоторое время пожил в Нарве, здесь он закончил оду ”Бог”, которую, говорят, писал под шум Нарвских водопадов. Позднее она была напечатана в журнале ”Собеседник”. У Н.М. Карамзина же Нарва оставила двоякое впечатление: здесь его обманули, что вызвало в нём безудержную грусть. Но здесь он также встретил очень гостеприимных великолепных людей, о которых ещё долго вспоминал:
”Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу, и остановился в Hotel de Petersbourg. Дорога меня измучила. Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна; надлежало еще идти сильным дождям; надлежало, чтобы я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга на перекладных, и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось, брали с меня лишнее; на каждой перемене держали слишком долго.
Но нигде не было мне так горько, как в Нарве.
Я приехал туда весь мокрый, весь в грязи; насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них, по крайней мере, как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось; кибитка упала в грязь, и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде.
Этого еще мало: пришел какой-то полицейский, и начал шуметь, что кибитка моя стояла среди дороги. "Спрячь ее в карман!" — сказал я с притворным равнодушием, и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей.
Есть всему предел; волна, ударившись о берег, назад возвращается или, поднявшись высоко, опять вниз упадает — и в самый тот миг, как сердце мое стало полно, явился хорошо одетый мальчик, лет тринадцати, и с милою, сердечною улыбкою сказал мне по-немецки: ”У вас изломалась кибитка? Жаль, очень жаль! Пожалуйте к нам — вот наш дом — батюшка и матушка приказали вас просить к себе”.
— ”Благодарю вас, государь мой! Только мне нельзя отойти от своей кибитки; к тому же я одет слишком по-дорожному и весь мокр”.
– ”К кибитке приставим мы человека; а на платье дорожных кто смотрит? Пожалуйте, сударь, пожалуйте!”… Мы взялись за руки и побежали бегом в большой каменный дом, где в зале первого этажа нашел я многочисленную семью, сидящую вокруг стола; хозяйка разливала чай и кофе.
Меня приняли так ласково, потчивали так сердечно, что я забыл все свое горе. Хозяин, пожилой человек, у которого добродушие на лице написано, с видом искреннего участия расспрашивал меня о моем путешествии. Молодой человек, племянник его, недавно возвратившийся из Германии, сказывал мне, как удобнее ехать из Риги в Кенигсберг.
Я пробыл у них около часа.
Между тем привезли ось, и все было готово. — "Нет, еще постойте!” сказали мне, и хозяйка принесла на блюде три хлеба. — "Наш хлеб, говорят, хорош: возьмите его".
"Бог с вами!" — примолвил хозяин, пожав мою руку. "Бог с вами!" — я сквозь слезы благодарил его, и желал, чтобы он и впредь своим гостеприимством утешал печальных странников, расставшихся с милыми друзьями.
Гостеприимство, священная добродетель, обыкновенная во дни юности рода человеческого, и столь редкая в дни наши! Если ли я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудут меня друзья мои! Пусть вечно буду на земле странником и нигде не найду второго Крамера!”
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(Н. М. Карамзин "Письма русского путешественника"
Москва, 1905 год)
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