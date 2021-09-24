"Нигде не было мне так горько, как в Нарве": как историк Карамзин вспоминал свое путешествие через Эстонию

Через Нарву проезжали многие путешественники, писатели, поэты. Они держали путь в Ревель, Ригу, Дорпат и Нарва оказывалась у них на пути. Многие из них делали в нашем городе остановку: меняли лошадей, осматривали достопримечательности, отдыхали в питейных заведениях. Так делали Гаврила Романович Державин в 1784 году и Николай Михайлович Карамзин в 1789 году, когда непогода их застала в Нарве, и они были очарованы местными красотами. Державин даже некоторое время пожил в Нарве, здесь он закончил оду ”Бог”, которую, говорят, писал под шум Нарвских водопадов. Позднее она была напечатана в журнале ”Собеседник”. У Н.М. Карамзина же Нарва оставила двоякое впечатление: здесь его обманули, что вызвало в нём безудержную грусть. Но здесь он также встретил очень гостеприимных великолепных людей, о которых ещё долго вспоминал:

”Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу, и остановился в Hotel de Petersbourg. Дорога меня измучила. Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна; надлежало еще идти сильным дождям; надлежало, чтобы я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга на перекладных, и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось, брали с меня лишнее; на каждой перемене держали слишком долго.

Но нигде не было мне так горько, как в Нарве.

Я приехал туда весь мокрый, весь в грязи; насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них, по крайней мере, как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось; кибитка упала в грязь, и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде.

Этого еще мало: пришел какой-то полицейский, и начал шуметь, что кибитка моя стояла среди дороги. "Спрячь ее в карман!" — сказал я с притворным равнодушием, и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей.