ВИДЕО | Учителям, полицейским, спасателям поднимут зарплату. Правительство рассказало о новых решениях

Каллас сообщила, что на кабинетном заседании было достигнуто принципиальное соглашение о государственном бюджете следующего года. Учителям, полицейским, спасателям, а также работникам сферы культуры поднимут зарплату.

Также правительство отказывается от запланированного роста акцизов. Увеличиваются расходы на оборону. Около 30 млн евро пойдет на инвестиции в э-государство.

Яак Ааб сказал, что доволен результатами. Отмена роста акцизов поможет избежать резкого роста цен на товары и услуги. Министр пояснил, что точный процент роста зарплат будет известен после того, как министерства произведут соответствующие расчеты.

Кийк также назвал бюджет разумным и отметил, что он соответствует нынешним реалиям. Важно, чтобы до конца пандемии вакцинация была для жителей Эстонии бесплатной. Средства на борьбу с пандемией выделяются вне бюджета, что правильно. Важно уделять повышенное внимание душевному здоровью, с которым испытывают проблемы все больше жителей страны.

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