23.09.2021, 11:10
Ковид-сертификаты действуют один год: что дальше?(65)
Foto: Argo Ingver
Через несколько месяцев настанет то время, когда у части жителей Эстонии закончится срок действия сертификатов безопасности, поскольку первые прививки от коронавируса были сделаны еще в конце декабря прошлого года.
Как быть в этой ситуации, правительство пока не обсуждало. В Изриале, например, ковид-сертификаты действуют только шесть месяцев, что призвано побудить людей к вакцинации бустерной дозой. Что же у нас?
”В Эстонии пока не принято решение о вакцинации бустерными дозами, поэтому говорить об изменении срока действия сертификатов безопасности рано”, — сообщила представитель Министерства социальных дел Эва Лехтла.
На всякий случай принято решение, что все справки о вакцинации сохраняются на портале пациента в течение двух лет, будь они действующие или нет.