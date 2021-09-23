Рийгикогу обсудит ситуацию с преподаванием эстонского языка в иноязычных школах

На заседании выступят с докладами доцент педагогических наук Института педагогических наук Таллиннского университета Тийу Куурме, профессор эстонского языка как иностранного в Тартуском университете Бируте Клаас-Ланг и председатель комиссии по проблеме развития преподавания эстонского языка Михаил Стальнухин.

В своем докладе председатель комиссии Михаил Стальнухин представит сделанные комиссией заключения и остановится на проблемах, связанных с политическими аспектами преподавания языка. ”20 лет назад в зале заседаний Рийгикогу я обозначил проблемы, которые необходимо решить, чтобы в принципе создать возможности для преподавания эстонского языка и его успешного изучения в русских школах. Сегодня я вынужден с сожалением признать, что проблемы не решены и результаты преподавания эстонского языка в иноязычных школа все еще плачевны”, — сказал Стальнухин.

По его словам, мы имеем дело с нехваткой качественных учебных материалов, единой методики, систематического надзора и подготовки учителей. ”Комиссия по проблеме выдвинула предложения по организации обучения эстонскому языку, чтобы улучшить ситуацию, и чтобы каждый выпускник в достаточной мере владел государственным языком”, — добавил Стальнухин.

После выступлений докладчикам можно будет задать вопросы. Затем последуют выступления депутатов, а также выступления от фракций.

Заседание начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на странице Рийгикогу в интернете и на странице в Facebook.