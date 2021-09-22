Новости Ида-Вирумаа
22.09.2021, 22:23

ВИДЕО | Нарва вступила в права Осенней столицы Эстонии

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Скриншот / ERR
В среду, 22 сентября, в 22 часа и 21 минуту в Эстонии начинается астрономическая осень. Нарва вступила в права Осенней столицы.

Церемония прошла в культурном центре "Женева", где представители Таллинна и летней столицы Эстонии Пярну передали Нарве символический жезл, передает rus.err.

После церемонии состоялся концерт Нарвского симфонического оркестра.

В течение всего осеннего периода в Нарве запланирована масса различных концертов, выставок и театральных постановок. Организаторы надеются, что пандемия в этом году не повлияет на проведение мероприятий.

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