22.09.2021, 20:25
ФОТО | Керсти Кальюлайд провела встречу с генсеком ООН. Обсудили ситуацию в Беларуси(20)
Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая принимает на этой неделе участие в 79-й Генассамблее ООН, встретилась сегодня вместе с главами Литвы и Латвии — Гитанасом Науседа и Эгилсом Левитсом с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Кальюлайд подняла для обсуждения в ходе встречи вопрос важности развития инфраструктуры, имеющей критическое значение.
Главными темами обсуждения стала также ситуация в Афганистане, безопасность в нашем регионе и события в Беларуси.