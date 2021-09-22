Скончался рекордсмен мира и призер Олимпийских игр Юри Тамм

Тамм выигрывал медали в 1980 году на Олимпиаде в Москве и в 1988 году в Сеуле.

В 1981 и 1983 годах Тамм выигрывал серебряную и золотую медали на Универсиадах.

В 1987 на чемпионате мира Юри стал серебряным призёром.

16 мая 1980 года на соревнованиях в Леселидзе (Абхазия) на короткое время Тамм стал обладателем мирового рекорда, метнув молот на 80,46 метров.

По окончании спортивной карьеры Тамм занимался как спортом, так и политикой. Он трижды избирался в Рийгикогу (1999, 2003, 2007), в 2001-2008 годах, а также в 2016-2020 годах занимал пост вице-президента Эстонского олимпийского комитета.

С 2012 по 2015 год Юри Тамм руководил администрацией президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки.

Юри Тамм занимал должность председателя комиссий ЕС в Ассоциации Европейских Олимпийских Комитетов.

Кавалер ордена Белой звезды IV степени.

Несколько дней назад ушел из жизни один из главных соперников Тамма — Юрий Седых.