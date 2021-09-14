Скончался автор непобитого рекорда мира, двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых
”Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота всё ещё не побит”, — написал Бубка в своём ”твиттере”.
Уроженец российского Новочеркасска Юрий Седых — победитель Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, также в его активе серебряная награда Игр 1988 года (в 80-м и 88-м годах бронзу на этих соревнованиях брал эстонец Юри Тамм). Помимо этого, у него одна золотая и одна серебряная медали чемпионатов мира. Он также является трёхкратным чемпионом Европы. В 1986 году Седых установил мировой рекорд в метании молота: 86,74 м, который до сих пор не побит.
Также в 1986 году на соревнованиях в Таллинне он метнул молот на 86,66 м.
С начала 1990-х годов жил в Париже, работал в местных школах. Дочь - Алексия Седых - завоевывала бронзу молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике, выступая за Францию.