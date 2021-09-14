Скончался автор непобитого рекорда мира, двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых

Уроженец российского Новочеркасска Юрий Седых — победитель Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, также в его активе серебряная награда Игр 1988 года (в 80-м и 88-м годах бронзу на этих соревнованиях брал эстонец Юри Тамм). Помимо этого, у него одна золотая и одна серебряная медали чемпионатов мира. Он также является трёхкратным чемпионом Европы. В 1986 году Седых установил мировой рекорд в метании молота: 86,74 м, который до сих пор не побит.