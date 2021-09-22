22.09.2021, 18:04
Rail Baltica: в будущем на поездку из Таллинна в Вильнюс потребуется менее 4 часов(10)
Foto: RB Rail
После завершения строительства железной дороги с колеёй европейского стандарта Rail Baltic, которая свяжет Хельсинки и Варшаву, из Таллинна в Вильнюс можно будет добраться меньше чем за четыре часа, пишет rus.err.
Вечером 21 сентября на Вильнюсский железнодорожный вокзал прибыл первый за последние 30 лет экспресс из Таллина. Дорога в пути заняла 12 часов.
"Когда Rail Baltica будет внедрена в полном объеме, то из Вильнюса в Варшаву можно будет доехать за 4 часа и 7 минут, в Таллинн — меньше, чем за 4 часа, а в Ригу — за 2 часа", — сказал в среду в интервью LRТ мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Гендиректор "Литовских железных дорог" Мантас Бартушка отметил, что Rail Baltic позволит развивать скорость до 250 км/ч, что гораздо выше скорости, с которой ехал экспресс из Таллинна.
При строительстве основной трассы международной железнодорожной магистрали Rail Baltic, которое начнется в следующем году, в первую очередь планируется завершить участок Таллинн-Пярну.