Rail Baltica: в будущем на поездку из Таллинна в Вильнюс потребуется менее 4 часов

"Когда Rail Baltica будет внедрена в полном объеме, то из Вильнюса в Варшаву можно будет доехать за 4 часа и 7 минут, в Таллинн — меньше, чем за 4 часа, а в Ригу — за 2 часа", — сказал в среду в интервью LRТ мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.