Таллинн и Тарту подписали договор о сотрудничестве. Что он даст обоим городам?

”В ближайшие годы Таллинну и Тарту отведена ответственная роль в качестве городов, удостоенных европейских тематических титулов, и только в плотном сотрудничестве мы сумеем наилучшим образом реализовать поставленные цели как зеленая и культурная столицы, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Таллинн намерен сотрудничать с Тарту в разработке принципов экологичного стиля управления городом, а также в деятельности, обозначенной в программе Зеленой столицы. Разумеется, Таллинн станет достойным партнером для Тарту как культурной столицы, поскольку в 2011 году был удостоен этого же титула, кроме того, мы понимаем, что столица является своеобразными воротами для всей страны, и по большей части путь зарубежных гостей в Тарту начинается именно из Таллинна”.

Как отметил мэр Тарту Урмас Клаас, налаженное сотрудничество между двумя городами позволит осуществить важные цели.

”Мне приятно, что в сотрудничестве с Таллинном мы сможем сделать более заметными Тарту и весь регион Южной Эстонии в качестве стратегических узловых пунктов, — прокомментировал Урмас Клаас. — Мы планируем вести сотрудничество и по темам экологии, поскольку зеленые ценности крайне важны для Тарту. Художественная концепция культурной столицы также говорит об искусстве выживания, что в современном мире актуально как никогда”.

”Через два года титул Тарту как Культурной столицы Европы 2024 станет крупнейшим событием Эстонии и крупнейшим европейским культурным событием, — отметил руководитель SA Tartu 2024 Кулдар Лейс. — Город Таллинн, являющийся представительскими воротами Эстонии, до конца праздничного года будет символическим стартовым пунктом на пути в Тарту и Южную Эстонию. К 2023 году граница Таллинна на Тартуском шоссе будет ярко обозначена”.

В рамках договора о сотрудничестве город Тарту установит в Таллинне знаки ”Тарту — Культурная столица Европы 2024”, а Таллинн, в свою очередь, доставит в Тарту знаки зеленой столицы.

В обоих городах — как зеленой, так и культурной столице — планируется программа мероприятий, также обмен опытом и идеями по экологичному городскому управлению и организации дружественной к окружающей среде культуры. Для реализации протокола о сотрудничества Таллинн и Тарту составят отдельные планы действий.