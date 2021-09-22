ВИДЕО | В проблемных регионах вакцинировать людей будут на избирательных участках

Министр труда и здравоохранения Танель Кийк сказал Delfi, что в тех регионах, где охват иммунизацией низких, планируется открыть прививочные пункты на избирательных участках, где 17 октября будут проходить муниципальные выборы.

"Для того, чтобы невакцинированные люди смогли совместить сразу два дела", — сказал министр, уточнив, что они (голосование и вакцинирование) будут разведены по разным помещениям.

Кийк заверил, что речь идет не об идее, а о конкретном плане, который сейчас находится в работе.

В день выборов все избирательные участки будут работать с 9 до 20 часов.

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