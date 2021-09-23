Новости Эстонии
23.09.2021, 08:20

ГРАФИК | Политолог Тынис Саартс о партийных рейтингах: при поддержке русских избирателей EKRE может стать самой популярной силой в Эстонии

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Грете Пыллусте
Ilmar Saabas
Рейтинг реформистов (чей лидер возглавляет правительство) заметно упал до уровня, которого не наблюдалось несколько лет. Поддержка центристов тоже не блещет высокими показателями. Зато рейтинг Эстонской консервативной народной партии (EKRE) поднялся до невиданных высот, приблизившись вплотную к Партии реформ. Что думает по этому поводу известный политолог?

По мнению политолога Тыниса Саартса (Институт общественных наук Таллиннского университета), слабые рейтинги правящих партий (центристы и реформисты) объясняются тем, что нынешнему правительству нечего предъявить в качестве заметных достижений — с коронакризисом и вакцинацией оно справляется средненько, идет рост цен и планируются сокращения во многих статьях бюджета.

Насколько вероятна ситуация (если опираться на сегодняшнюю статистику), что к следующим парламентским выборам EKRE может стать партией, которая получит большинство голосов и вместе с ним — право назначать премьер-министра?

"Если нынешнее правительство сделает серьезные ошибки и будет относиться к проблемам малообеспеченных слоев навеления пренебрежительно, то я не считаю такое развитие ситуации невозможным", — сказал Саартс. Для того, чтобы утвердиться в роли "партии премьер-министра" EKRE нужно мобилизовать на свою сторону русскоязычных избирателей — рост поддержки в этом сегменте может сделать из EKRE самую популярную партию Эстонии.

"Но я в этом вопросе — сможет ли EKRE привлечь к себе на постоянной основе русских и уверенно стать среди русскоязычных избирателей первым номером — "нашей партией", каковой была Центристская партия во времена Сависаара? — всё-таки несколько скептичен ", — выражает сомнение Саартс. Чтобы вновь войти в правительство, EKRE должна по популярности прочно занимать по меньшей мере второе место.

А что центристы? Они уже стабильно обосновались на "бронзовой" позиции? Есть ли опасность упасть еще ниже?

Саартс считает, что нужно подождать с оценками до результатов местных выборов. "Если Центристская партия выступит лучше ожидаемого, то поддержка может и (временно) пойти вверх", — сказал политолог.

Согласно последним исследованиям общественного мнения (опрос MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat Eesti AS) наибольшую поддержку населения имеют реформисты (25,6%), на пятки им наступают консерваторы (24,2%), на третьей позиции находятся центристы (18,4%).

За первой тройкой следует партия Eesti 200 (12,7%), социал-демократы (8,5%) и "Отечество" (7,1%).

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