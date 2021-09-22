Женщина решила рожать дома — ее доставили в роддом Пельгулинна с уже мертвым ребенком

Все произошло в субботу в Харьюмаа. По информации RusDelfi, женщина решила рожать у себя дома. Самостоятельно. Без какой-либо помощи. До этого она не наблюдалась у врачей в Эстонии, не сдавала анализы. Однако процедура прошла не так, как надо, новорожденный не дышал. Женщина вызвала скорую помощь.

”В субботу скорая помощь доставила роженицу в роддом Пельгулинна. По прибытию в больницу ребенок уже умер. Это трагический случай, к расследованию подключена и полиция”, — ответили в Ляэне-Таллиннской больнице. Они не могут рассказать о ситуации подробнее, так как это личные данные пациента.

Полиция тоже подтвердила эту информацию. ”18 сентября в частный дом в Харьюмаа была вызвана скорая помощь, так как только что родившийся ребенок не дышал. Медики доставили мать с малышом в больницу, но ребенка спасти не удалось. Чтобы выяснить все обстоятельства трагического события, мы возбудили уголовное дело”, — прокомментировал Департамент полиции и погранохраны.