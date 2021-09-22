Вице-канцлер по культурному многообразию утверждена на новый срок с окладом 4200 евро

Согласно распоряжению министра, размер должностного оклада высокой чиновницы составит 4200 евро в месяц. По данным на 1 апреля этого года Пирет Хартман зарабатывала на 300 евро в месяц меньше, пишет RusERR .

"За пару десятилетий в сфере интеграции произошли положительные сдвиги. В Эстонии все больше и больше тех, кто ценит эстонский язык и знает его, доверяет местным СМИ, чувствует связь с Эстонией. Социально-экономические показатели также улучшились, хотя по-прежнему существует разрыв между эстонцами и людьми других национальностей", — сказала Хартман.