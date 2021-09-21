ВИДЕО | Житель Копли устроил в своей квартире зловонное "бомжеубежище"

У Александра нет практически ничего, что можно было бы назвать комфортом. Ни плиты, питается он только готовой едой, ни туалета, ни воды…

Александр живет здесь уже много лет, нигде не работает, живет только на то, что собирает и сдает тару. А комнату эту полностью оплачивает его сестра, которая живёт в Беларуси.

Человеческий парадокс — соседка Александра Наталья, которая сама обратилась в передачу "Зеркало", вместе с другими соседями всячески помогает Александру.

Наталья говорила, что обращалась в управу, но там нам сказали, что впервые услышали о таком человеке от "Зеркала". Теперь социальные работники знают о таком человеке и о его ситуации. И, как стало известно передаче, они даже уже посетили Александра, пишет rus.err.

Есть надежда, что у него хватит ума принять помощь и начать исправлять этот адский ад в своей квартире…