ФОТО | На 30 лет вперед: смотрите, как эстонские срочники осваивают "Гром"

”В подгтовке делается акцент на взаимозаменяемость членов экипажа”, — отметил командир самоходной артиллерийской батареи лейтенант Кристьян Катманн.

В ходе первых двух недель военнослужащие освоили базовые навыки: получили представление об управлении гусеничной техникой и ее обслуживании, а также научились процедурам внутри башни. На этой неделе начались курсы освоения воинской специальности — командиров экипажа, наводчиков и помощников наводчика, а также механиков-водителей и заряжаюших.

В течение понедельника и вторника этой недели, 20 и 21 сентября, будущие члены экипажей практиковались в вождении на твердых площадках и пересеченной местности. ”Попробовали делать слалом и отдавать приказы водителям знаками. Управление интуитивно понятное и несложное, надо только привыкнуть к педалям. Направлять других намного сложнее”, — сказал рядовой Рауль Эхасалу.

”Никогда раньше не управлял такой большой машиной — это было здорово. Неповторимый опыт, отличающийся от вождения легкового автомобиля как день и ночь: начиная с углов обзора и заканчивая габаритами”, — добавил рядовой Робин Кодасма.

По словам командира батареи, желающих попасть в самоходную батарею было довольно много. В тоже время программа подготовки отличается сложностью и интенсивностью — она лучше подходит любознательным военнослужащим, которым нравится учиться.

”Мы были честны с солдатами, объяснили, что большую часть времени они потратят на изучение систем и агрегатов, а также их обслуживание. Несмотря на это, многие все равно захотели попасть в экипажи”, — добавил командир батареи лейтенант Катманн.

Самоходные артиллерийские установки (САУ) К9 ”Гром” обладают высокой огневой мощью и обеспечивают защиту экипажа от стрелкового оружия и осколков, а гусеничное шасси обеспечивает хорошую проходимость техники. Самоходные гаубицы рассчитаны на 45-летний срок службы, что позволит эксплуатировать их в рядах Сил обороны не менее тридцати лет.

Помимо Эстонии К9 стоят на вооружении Южной Кореи, Турции, Индии, Финляндии, Норвегии и Австралии. В свою очередь Польша построила на шасси К9 собственную САУ ”Краб” (Krab).