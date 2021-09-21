ФОТО | Прокуратура отправила под суд преступную группу, которая доставила в Эстонию пять килограмм кокаина

Согласно материалам дела, 26-летний Марко-Майт вместе с 32-летним мужчиной, который объявлен в международный розыск, планировали доставить в из Голландии в Эстонию за два приема почти 10 кг наркотического вещества. Для этого они привлекли более молодых Лаури и Калмера, а также 40-летнего Ханнеса. Для совершения преступления использовался легковой автомобиль, в котором были оборудованы тайники.

В ходе совершения преступления злоумышленники попали в поле зрения правоохранительных органов, за ними была установлена международная слежка.

Обвиняемые на каком-то этапе заподозрили слежку и изменили перед прибытием в Эстонию свой план. Вместо того, чтобы приехать в Эстонию своим ходом, они решили в Латвии погрузить машину с тайниками в трейлер и таким образом привезти ее в Эстонию, в село Амбла.

27 февраля в Амбла Полиция задержала 26-летнего Лаури. При задержании в принадлежавшем ему лично автомобиле был обнаружен пакет с килограммом кокаина. Затем в автомобиле с тайниками полиция нашла еще четыре пакета четырьмя килограммами того же наркотического вещества. Калмер и Марко-Майт сбежали с места событий на автомобиле, но через час совершили аварию в Тамсалу и были пойманы. 40-летний Ханнес был задержан спустя месяц.

По словам начальника отдела по борьбе с наркопреступлениями Ляэнеской префектуры Тармо Вярата, изъятого наркотика хватило бы для 64 000 доз, его стоимость на черном рынке составляет примерно 600 000 евро.