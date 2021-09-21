Рост акцизов отменяется? Министр финансов: я сделала правительству соответствующее предложение

"На этот вопрос могу ответить так: обсуждение бюджета еще продолжается. Решения появятся на следующей неделе", — сказала министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус изданию Ärileht.

В ответ на уточняющий вопрос она также подтвердила, что сделала правительству соответствующее предложение.

"В условиях ускорившегося роста цен и быстро меняющейся ситуации акцизы могли бы остаться на уровне 2020 года", — пояснила Пентус-Розиманнус свою позицию.

Глава Минфина еще раз отметила, что окончательное решение будет за правительством. Оно ожидается к концу месяца.

Весной прошлого года правительство приняло решение временно, до конца апреля 2022 года, снизить акцизы на дизельное топливо, газ и электроэнергию. Согласно этому решению акцизы должны вернуться на прежний уровень с мая 2022 года.