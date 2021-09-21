Соцдемы хотят ограничить скорость электросамокатов на тротуарах

Согласно первому законопроекту, на электросамокате нельзя ехать по тротуару или пешеходной дорожке на скорости больше 10 километров в час. Сейчас разрешенная скорость 25 км/ч. Помимо этого, местные самоуправления получат право вводить дополнительное ограничение скорости, если сочтут это нужным.

По словам депутата Рийгикогу, социал-демократа Раймонда Кальюлайда, цель законопроектов — обеспечить безопасность всех участников движения.

”Согласно результатам заказанного мной исследования, больше половины жителей Таллинна и 40 % жителей других крупных городов Эстонии чувствуют себя из-за электросамокатов в опасности. Мы хотим лучше защитить пешеходов, и в первую очередь, конечно, детей, а также пожилых людей, и поэтому предлагаем ограничить скорость электросамокатов на тротуарах. Сейчас по тротуарам можно ехать со скоростью 25 километров в час, законопроект предусматривает значительно меньшую скорость. Подчеркиваю, что ограничения затронут только тротуары”, — пояснил Кальюлайд.

По словам депутата Рийгикогу Евгения Осиновского, который от имени социал-демократов внес законопроекты в производство парламента, государство должно прийти местным самоуправлениям на помощь и предусмотреть в госбюджете средства на разработку и реализацию велосипедных стратегий, чтобы уже в ближайшие годы в городах появилась качественная сеть велодорожек.

”Люди, которые пользуются велосипедом или легкими видами транспорта, вносят свой вклад и в борьбу с изменением климата. Учитывая очень высокий уровень автомобилизации в Эстонии, мы должны всячески поощрять экологичные виды транспорта. Изменения в способах передвижения были стремительными, и местным самоуправлениям нужен финансовый стимул, чтобы они серьезно отнеслись к созданию и развитию велосипедной инфраструктуры. У Таллинна имеется велосипедная стратегия, но она так и не реализована. Бессистемная деятельность столичной власти хорошо видна на примере предвыборного раскрашивания тротуаров в красный цвет. Вместо этого нужно комплексное формирование городского пространства”, — отметил Евгений Осиновский.