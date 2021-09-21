Эстония планирует в октябре начать ревакцинацию бустерными дозами

Приоритетом по-прежнему являются невакцинированные люди, но государство ждет также оценки от Европейского агенства лекарственных средств ходатайства о разрешении о продаже бустерных доз.

Кийк отметил, что по решению лечащего врача люди с ослабленной иммунной системой могут получить дополнительную дозу вакцины. ”Также при получении соответствующего разрешения мы готовы незамедлительно начать предлагать бустерные дозы вакцины mRNA, прежде всего, работникам сферы здравоохранения и работникам и жителям домов призрения, у которых прошло больше всего времени с окончания курса вакцинации”, — сказал Кийк.

Эксперты рекомендуют при ревакцинации различать дополнительные дозы и бустерные дозы. В дополнительных дозах нуждаются прошедшие полный курс вакцинации люди с серьезной иммунной недостаточностью, у который после вакцинации двумя дозами (в случае с Jannsen одной дозой) не возникает достаточной защиты. Это, например, люди с пересаженными органами или злокачественными опухолями, находящие на иммуносупрессивной терапии. Что касается бустерных доз, то необходимость в них может возникнуть по прошествии определенного периода у всех прошедших вакцинацию людей.

”Мы произвели необходимые приготовления, чтобы начать ревакцинацию бустерными дозами, как только возникнет возможность и необходимость. Мы картографировали различные сценарии и целевые группы, заключили на уровне ЕС предварительные договора о закупках с производителями вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, подготовили ИТ-решения для выдачи сертификатов о вакцинации от COVID людям, получившим три дозы, — сказала вице-канцлер по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел Хейди Аласепп. — Также мы ожидаем оценки от Европейского агентства лекарственных средств разрешению на продажу бустерных доз Pfizer /BioNTech, которая должна поступить в начале октября”.