Лучше поздно, чем никогда: в Рийгикогу обсудили возможности популяризации езды на велосипеде

Член комиссии по окружающей среде Евгений Осиновский подчеркнул, что необходимо более эффективно объединить железнодорожное и велосипедное движение. ”Очевидно, что Elron нуждается в дополнительных инвестициях в поезда. Речь идет как о покупке новых поездов, так и дополнительных вагонов, — сказал Осиновский. — Железнодорожное движение может существенно улучшить сообщение и побудить людей пользоваться более экологичными видами общественного транспорта”.

По оценке Алендер, ограничения на провоз велосипедов в поездах также являются проблемой. Она отметила, что раньше велосипед можно было взять в поезд бесплатно. С 26 июля Elron ввел билеты для велосипедов. Провоз велосипеда во всех поездах Elron — платный с апреля по конец октября. ”Увеличение стоимости проезда значительно ограничивает возможности использования велосипеда. Кроме того, у человека нет уверенности, что он сможет попасть в поезд с велосипедом”. Согласно предоставленным Elron пояснениям, стоимость билета зависит от продолжительности поездки и составляет 50 % от полной стоимости билета на обычный поезд, но не менее 1 евро. ”Отсутствие возможности забронировать место для велосипеда, безусловно, сокращает возможности использования велосипеда при поездках в пригороде и между городами, –сказала Алендер. — Участников движения нельзя противопоставлялись друг другу. Железнодорожный и велосипедный транспорт — это жизнестойкая комбинация. Наша задача — сделать так, чтобы участники движения были союзниками друг другу, так как средства передвижения продуманы, удобны и безопасны в использовании”.