Предприниматели просят правительство не поднимать акцизы на электричество и топливо(51)
Поднятие акцизов запланировано на 1 мая 2022 года.
”Отмена роста акцизов не повлияет на налоговые поступления, а вот их увеличение при нынешних ценах на электроэнергию очень сильно ударит по конкуретноспособности предприятий и создаст идеальные условия для новой волны приграничной торговли”, — пояснил гендиректор Торгово-промышленной палаты Майт Палтс. По его мнению, снижение акцизов может оказать на государственный бюджет и вовсе положительное влияние, поскольку доходы могут увеличиться за счет косвенного положительного влияния.
Предприниматели отмечают, что поднятие акцизов можно отложить как минимум на два года. Тогда Эстония сможет посмотреть, какие изменения будут приняты в связанных с акцизами правовых актах на европейском уровне и исходя из этого составить свою стратегию акцизной политики.