20.09.2021, 13:52
ВИДЕО 18+ | Опубликованы кадры убийства в университете Перми
Сегодня утром 18-летний Тимур Бекмансуров убил шесть человек. Он открыл стрельбу в стенах пермского университета, где проучился 10 дней. Подробнее читайте тут.
Внимание, кадры могут шокировать!
Внимание, кадры могут шокировать!
При стрельбе в Пермском университете погибли шесть человек, еще 19 пострадали, сообщили в Следственном комитете и Минздраве. Сперва он хотел напасть на бывшую школу, но изменил решение в конце марта. Пишет, что школа "была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни".
На видео телеграмм-канала Baza видно, как Тимур Бекмансуров заходит в здание университета и сразу убивает охранника.