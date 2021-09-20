ВИДЕО 18+ | Опубликованы кадры убийства в университете Перми

При стрельбе в Пермском университете погибли шесть человек, еще 19 пострадали, сообщили в Следственном комитете и Минздраве. Сперва он хотел напасть на бывшую школу, но изменил решение в конце марта. Пишет, что школа "была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни".