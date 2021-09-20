Страхование съёмной квартиры: что нужно знать

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт отметил, что основанием для доверительных отношений между съемщиком и собственником прежде всего является корректно составленный и продуманный договор найма.

”Договор найма не только предусматривает всевозможные права и обязанности нанимателя и наймодателя, но и может содержать главу, в которой поясняется, кто обязан застраховать съемную площадь и находящееся на ней имущество, и на каких условиях”, — объяснил Кивирюйт.

”Страхование съемной площади защищает как нанимателя, так и собственника. Например, если в квартире прорывает водопроводную трубу, и в результате повреждения водой на этой площади больше нельзя жить, то такой случай на самом деле является обычным страховым случаем по страхованию жилья. С одной стороны, это помогает собственнику справиться с ущербом, а с другой — нанимателю найти временное место для проживания, — сказал Кивирюйт. — Нанимателю жилья важно узнать у собственника, застрахована ли съемная площадь и находящееся на ней имущество, и в каком объеме”.

Заключенное с собственником страхование жилья не всегда включает страхование имущества и страхование ответственности. При этом защита домашнего имущества может потребоваться обеим сторонам. Кивирюйт объяснил, что собственник может застраховать посредством страхования жилья, например, встроенную кухонную мебель и мебель в ванной комнате. В то же время личные вещи съемщика, которые он привозит с собой в квартиру, в таком случае остаются без защиты, так как страхование жилья собственника не предусматривает страхового покрытия для личных вещей нанимателя.

”При этом объем имущества нужно оценивать реально, так как домашним имуществом является не только мебель и техника. Такое имущество включает одежду, украшения, книги, посуду, компьютер и прочее. В случае пожара или затопления все такие предметы могут быть уничтожены”, — рассказал Кивирюйт.