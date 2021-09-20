Страхование съёмной квартиры: что нужно знать(1)
Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт отметил, что основанием для доверительных отношений между съемщиком и собственником прежде всего является корректно составленный и продуманный договор найма.
”Договор найма не только предусматривает всевозможные права и обязанности нанимателя и наймодателя, но и может содержать главу, в которой поясняется, кто обязан застраховать съемную площадь и находящееся на ней имущество, и на каких условиях”, — объяснил Кивирюйт.
”Страхование съемной площади защищает как нанимателя, так и собственника. Например, если в квартире прорывает водопроводную трубу, и в результате повреждения водой на этой площади больше нельзя жить, то такой случай на самом деле является обычным страховым случаем по страхованию жилья. С одной стороны, это помогает собственнику справиться с ущербом, а с другой — нанимателю найти временное место для проживания, — сказал Кивирюйт. — Нанимателю жилья важно узнать у собственника, застрахована ли съемная площадь и находящееся на ней имущество, и в каком объеме”.
Заключенное с собственником страхование жилья не всегда включает страхование имущества и страхование ответственности. При этом защита домашнего имущества может потребоваться обеим сторонам. Кивирюйт объяснил, что собственник может застраховать посредством страхования жилья, например, встроенную кухонную мебель и мебель в ванной комнате. В то же время личные вещи съемщика, которые он привозит с собой в квартиру, в таком случае остаются без защиты, так как страхование жилья собственника не предусматривает страхового покрытия для личных вещей нанимателя.
”При этом объем имущества нужно оценивать реально, так как домашним имуществом является не только мебель и техника. Такое имущество включает одежду, украшения, книги, посуду, компьютер и прочее. В случае пожара или затопления все такие предметы могут быть уничтожены”, — рассказал Кивирюйт.
В Salva как раз совсем недавно был случай, когда застрахованная собственником квартира загорелась, в результате чего в ней было уничтожено много находившейся в ней дизайнерской одежды съемщика. К сожалению, сам съемщик не застраховал свое имущество, и поэтому он понес весьма серьезный ущерб.
Кроме того, особенно важно наличие страхования ответственности собственника жилья, так как именно оно защищает от ущербов, нанесенных третьим сторонам, например, соседям. Именно страхование ответственности собственника жилья поможет ему в случае, если со съемной площади начнется затопление, которое повредит квартиру и имущество нижних соседей. ”Если вместе с нанимателем жилья в квартире живут и находящиеся под его ответственностью дети или домашнее животное, мы советуем непременно выбрать более широкий договор страхования ответственности, предусматривающий возмещение ущерба, причиненного детьми и животными. Например, если ребенок съемщика поцарапает машину соседа, или его собака прогрызет что-нибудь ценное, то страхование ответственности позволит получить возмещение по такому ущербу”, — добавил Кивирюйт.
Советы Salva в отношении страхования съемных квартир:
· При страховании съемной площади собственнику стоит выбрать страхование всего риска вместе со страхованием ответственности. Страхование всего риска предусматривает более широкое покрытие, в рамках которого возмещаются ущербы, причиненные съемной площади, например, в результате бытовых несчастных случаев.
· К моменту заключения договора найма нанимателю следует выяснить, что именно застраховано, и какие риски покрыты страховкой.
· Если наниматель переезжает на съемную площадь со своим имуществом, ему стоит уточнить у собственника, будет ли вместе со съемной площадью застраховано и имущество нанимателя. Если страхование жилья не предусматривает защиты домашнего имущества, наниматель должен сам заключить договор о его страховании. Благодаря этому от неожиданностей будет защищена не только съемная площадь, но и личные вещи нанимателя.
· При страховании домашнего имущества наниматель должен продумать, будет ли он использовать свое имущество и за пределами дома. В таком случае нужно дополнительно выбрать дополнительную защиту ”домашнее имущество за пределами дома”. Это означает, что домашнее имущество, которое наниматель и проживающие вместе с ним члены семьи обычно имеют при себе, будет защищено в любой точке мира.
· Кроме страхования съемной площади и личных вещей нанимателя, очень важно оформить и страхование ответственности собственника жилья, которое защитит его от ущербов, причиненных соседям. Если вместе с нанимателем жилья в квартире живут и находящиеся под его ответственностью дети или домашнее животное, то стоит оформить расширенное страхование ответственности.