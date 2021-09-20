Новости Эстонии
20.09.2021, 11:52

Названы имена еще двух советников будущего президента Алара Кариса

 (10)
Foto: Priit Simson
В команду нового президента Эстонии Алара Кариса, который вступит в должность 11 октября, войдут и двое журналистов Эстонской общественно-правовой телерадиовещательной корпорации (ERR) Тоомас Сильдам и Индрек Тройфельд.

Сильдам станет советником Кариса по внутренним вопросам, а Тройфельд займет пост пресс-секретаря главы государства, пишет rusERR.

Оба ранее уже работали в канцелярии президента — Сильдам во время президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса, Тройфельд — во время президентского срока Леннарта Мери.

В настоящее время Сильдам работает в редакции порталов ERR, а Тройфельд — в редакции "Актуальной камеры". После перехода на новую работу они покинут ERR.

Ранее сообщалось, что Алар Карис выбрал главу президентской канцелярии и советников.

Оставить комментарий Читать комментарии (10)