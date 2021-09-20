Названы имена еще двух советников будущего президента Алара Кариса

Оба ранее уже работали в канцелярии президента — Сильдам во время президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса , Тройфельд — во время президентского срока Леннарта Мери .

В настоящее время Сильдам работает в редакции порталов ERR, а Тройфельд — в редакции "Актуальной камеры". После перехода на новую работу они покинут ERR.