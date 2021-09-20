Cвалка шин в ”Рябинке”: возможно ли такое в Эстонии?

Обратившаяся в редакцию женщина просила не указывать в газете ее данные, однако подчеркнула, что ее имя хорошо известно официальным лицам, к которым за последние четыре года она не раз обращалась.

”В 2017 году мы обнаружили на расположенном рядом с нашим садовом участке более 600 отработанных автомобильных покрышек и груды строительного и прочего мусора. Далее мы столкнулись с тем, что владелец соседнего участка постоянно сжигает этот мусор. Обращения к соседям не возымели действия, и мы вынуждены были обратиться в Нарвскую городскую управу, где нас перенаправили к специалисту по экологии Дмитрию Дьякову, переписка с которым длилась около 3-х лет и ни к чему не привела, хотя первоначально специалист произвел благоприятное впечатление, пообещав решить проблему”, — пишет заявительница.

По ее словам, в 2018 и 2019 годах она, жительница Петербурга, не слишком хорошо знакомая с местными порядками, приезжая в Эстонию, постоянно обращалась в различные инстанции: Нарвскую горуправу, Департамент окружающей среды, в полицию, в Спасательный департамент (так как из-за сжигания мусора был риск возникновения пожара), а также звонила по инфотелефону 1313. ”Из каждого ведомства с тобой общается вежливый сотрудник, который предельно корректно и лаконично объясняет, почему он конкретно и его служба не могут нам помочь. За 4 года существования этой проблемы количество мусора и покрышек на проблемном участке увеличилось в десятки раз. И получается, что проблема есть, Закон об экологии в Эстонии тоже есть, но решать саму проблему никто не собирается”, — написала нам петербурженка.