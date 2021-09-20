За неделю в Эстонии коронавирус выявили у 3161 человека. Это максимальный показатель с апреля

С 13 по 19 сентября в Эстонии был выявлен 3161 новый случай заражения — на 8% больше, чем неделей ранее, когда заболели 2920 человек, и это это максимальный недельный показатель с середины апреля, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.