20.09.2021, 07:53
За неделю в Эстонии коронавирус выявили у 3161 человека. Это максимальный показатель с апреля(21)
Foto: Argo Ingver
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 8% в недельном сравнении.
С 13 по 19 сентября в Эстонии был выявлен 3161 новый случай заражения — на 8% больше, чем неделей ранее, когда заболели 2920 человек, и это это максимальный недельный показатель с середины апреля, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней составляет 458 случаев на 100 000 населения.
По уездам наиболее высокий показатель в Валгамаа — 1070 случаев на 100 000 населения, а самый низкий — на Хийумаа — 118 случаев.
В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 19 сентября составляла 368 случаев.