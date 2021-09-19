ВИДЕО | Российские парламентские выборы: за кого голосуют на избирательных участках в Нарве?

Для любой страны выборы в высшие законодательные органы — это важное внутриполитическое событие. Каждый избиратель получал по два бюллетеня: для голосования за партию и за тех кандидатов, которые представлены персонально. В Нарве свое видение политического будущего могли показать жители Ида-Вирумааского и Ляэне-Вирумааского уездов с российским паспортом. Голосование проходило в здании Генерального консульства РФ в Эстонии на улице Кирику, 8 до 20:00.

Проявить гражданскую позицию пришли люди разных поколений. Мы спросили у них за какую партию и почему они отдают свои голоса. Мнения, конечно, разделились. Кто-то негативно настроен против партии "Единая Россия", кто-то считает, что именно в этой партии ведут деятельность достойные люди. Кто-то не определился с выбором, но им важно, чтобы их голоса были учтены и не отданы ”единоросам”. Неоднократно звучало название коммунистической партии Российской Федерации.

Видео: Дмитрий Федоткин