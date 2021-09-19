ФОТО | Это действительно того стоит? На аукцион выставлена ​​квартира со спорной ценой

А именно, на продажу выставлена ​​квартира, нуждающаяся в капитальном ремонте. Ее цена может вызвать вопросы.

Стартовая цена квартиры 76 000 евро, двухкомнатная. В рекламе указано, что окна квартиры выходят на закат и закрытый двор, где также есть детская площадка. Парковка для жителей в том же дворе, но на данный момент - за дополнительную плату 10 евро в месяц. Еще есть подвальный бокс и хорошее квартирное товарищество. Дом утеплен, заменена система отопления и электросети, планируется обустройство подъездов.