18.09.2021, 22:33
Читатель RusDelfi | В Кадриорге салют начал стрелять в сторону людей, оттуда все бежали!(10)
Фото: читатель RusDelfi
Читатель RusDelfi сообщил нашему порталу о происшествии с пиротехникой, которое произошло около 22.20 по таллиннскому времени в парке Кадриорг.
По словам пользователя инцидент произошел на Кадриорском пруду.
"Первые пара выстрелов пошли в небо, а потом что-то случилось, как будто он перевернулся, и ракеты начали лететь над землей, я не видел, попали ли они в кого-то, но оттуда все побежали", - сообщает пользователь.
Затем читатель уточнил, что в инциденте никто не пострадал.
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