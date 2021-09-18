ВИДЕО | "Нехватка спортивных сооружений долгие годы была проблемой в Мустамяэ". В районе открыли новый стадион

Новейший народный стадион в Мустамяэ открыли олимпийский чемпион Герд Кантер, мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. Для детей и взрослых прошла увлекательная спортивная программа в тренажерном городке, а также на баскетбольной площадке и футбольном поле стадиона. На стадионе присутствовали талисман ФК ”Нымме Калью” Розовая пантера и талисман ФК ”Арарат” Леон.



”Момент, которого ждали многие жители Мустамяэ, настал, — предназначенный для общественного использования стадион ”Кадака” получил разрешение на эксплуатацию и будет открыт для горожан, — рассказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.- Нехватка спортивных сооружений долгие годы была проблемой в Мустамяэ, однако возможности для занятий спортом в нашем районе развиваются стремительно, и открытие народного стадиона на Э. Вильде, 120, — очередная важная веха в этом развитии. Только за последний год в Мустамяэ построили четыре новых стадиона и — в рамках Таллиннского народного бюджета — площадку для игр с мячом у 32-й средней школы”.

На построенном в первую очередь для использования местными жителями стадионе ”Кадака” имеется стадионный круг с тремя беговыми дорожками, песочная яма для прыжков в длину, соответствующая всем требованиям Баскетбольного союза баскетбольная площадка, футбольное поле с искусственным покрытием, столы для настольного тенниса, силовой городок с 17 тренажерами с регулируемым весом, а также другое гимнастическое снаряжение. Вокруг стадиона проложена беговая дорожка свободной формы с древесным покрытием, с которой занимающиеся оздоровительным спортом могут свернуть к парковым дорожкам соседнего парка Кадака. Кроме того, рядом со стадионом построена велопарковка, подсобное здание для хранения инвентаря, помещение для охраны, туалеты и летние раздевалки. В вечернее время стадион освещается. Стоимость строительства стадиона ”Кадака” составила 975 758 евро.