Когда появились первые полиэтиленовые пакеты и во сколько они оцениваются сейчас(3)
Полиэтиленовые пакеты считаются вредным в отношении природы изделием, и потребителей агитируют переходить на более экологичные многоразовые сумки, да хоть на те же авоськи. Но, несмотря на все кампании, полиэтиленовые пакеты по-прежнему используют, продают, покупают и в итоге выбрасывают. Они больше не производят ”ух ты!” эффекта, как это было 40 лет назад.
Первый полиэтиленовый пакет появился в США в 1957-м. Это был простой фасовочный пакет, который использовали для упаковки хлеба. Полиэтиленовая упаковка благодаря своим свойствам быстро стала популярной и уже совсем скоро потеснила бумажные пакеты. В 1966 году уже треть хлебобулочных изделий в США расфасовывали в полиэтиленовые пакеты.
Позднее начавшийся в США полиэтиленовый бум плавно перешел в Европу. В 70-х годах появились первые сумки с ручками, и уже тогда Западная Европа производила 11,5 миллиона пакетов в год. В начале 80-х появился так называемый пакет ”майка”, а к 1996 году полиэтиленовые пакеты заняли 80% рынка упаковки.
С годами все изменилось
В Эстонии первые пакеты производились на Тартуской гребеночной фабрике, позднее переименованной в Тартуский опытный завод пластмассовых изделий. Особенно сильно производство пакетов здесь развилось благодаря приближающейся Олимпиаде 1980 года. Завод производил пакеты с рекламой грандиозного события. С тех пор в Эстонии начался ”бум” пакетного производства, которое перенял ”потомок” фабрики компания Estiko Plastaris. Но с годами объем производства пакетов здесь снизился.
”Теперь мы производим пакеты для единичных небольших предприятий. Estiko Plastaris больше концентрируется на производстве упаковочного материала для еды. Поэтому в технологию производства пакетов мы больше не вкладывались. Сейчас мы производим около 40–50 полиэтиленовых пакетов в минуту”, — говорит руководитель Estiko Plastaris Меэлис Юргенс.
Пакеты, которые мы обычно покупаем или получаем в дополнение к покупкам в магазинах, по словам Юргенса, производятся преимущественно в Китае и частично в странах Европы.
”Китай может предложить конкурентоспособную цену. А в Эстонии нет производителей для такого количества пакетов”, — добавляет Юргенс.
Он также отмечает, что производство таких пакетов, как были изначально, уже невозможно, т. к. уже нет тех технологий.
”Первые пакеты были сверху с дугой, внутри которой было круг-лое отверстие. Так как их производство было довольно специфичным, а ручки были не очень прочными, то в какой-то момент появились пакеты ”майки”. Это случилось в начале 1990-х. Сегодня именно такие пакеты наиболее распространены”, — говорит руководитель Estiko Plastaris.
Он добавляет, что, несомненно, пакеты с годами изменились. Есть такие, у которых ручки приделаны по бокам. Эти пакеты делаются из другого материала. Есть такие, где верхний край завернут, а отверстия для руки проделаны через два слоя.
”Пакеты стали и более легкими. Если толщина пакета с дугообразными ручками была около 60–70 микронов, то сегодня это 30–40 микронов, — говорит Юргенс. — Пластик, конечно, с
годами не стал безопаснее для природы. Но теперь больше прикладывают усилий, чтобы производить пакеты из переработанного материала и использовать многоразово. Есть и биоразлагающиеся пакеты. Например, в магазинах в отделах с фруктами”.
Ностальгия осталась
В 1980-х годах пакет, конечно же, не был каким-то дополнительным удобством, выдаваемым к покупкам. За него приходилось платить приличную по тем временам сумму. Были пакты по 35 копеек, но были и по 60. За такие деньги можно было купить три буханки хлеба. В сегодняшних денежных единицах это было бы примерно 2 евро. Многие ли сегодня согласны платить такие деньги за пакет в магазине?
Особенно ценились, конечно, заграничные пакеты. Их продавали из рук в руки, они могли стоить и по 5 рублей (в перерасчете на сегодня — по 16 евро). Так что неудивительно, что пакеты носили как модный аксессуар. Часто их вставляли друг в друга и так использовали ”до последнего вздоха”, пока не стиралась картинка, пока не расклеивались ручки по краям. Хотя умельцы умудрялись сплавлять края с помощью утюга.
Неудивительно и то, что те первые пакеты до сих пор сохранились у многих жителей нашей страны, причем в идеальном неиспользованном состоянии. Поскольку для людей пакеты были новинкой, то и собирали их подобно открыткам или значкам.
Много объявлений о продаже раритетных пакетов можно найти на сайте osta.ee или okidoki.ee, да и на британском сайте ebay.com попадаются те самые пакеты с дугообразными ручками.
Цены на раритет не слишком высоки, но все же значительно выше цены, которую среднестатистический покупатель готов заплатить за обычный пакет — от 3 до 10 евро, но есть экземпляры и дороже.
Среди прочих часто попадаются пакеты с олимпийским мишкой, видами Таллинна, пейзажами, цветами и многими другими картинками.
”От мамы осталось около 20 штук. Она сохраняла на память. В основном пакеты с эстонской рекламой — Kuld Lõvi, Mutionu, просто с цветами. Были некоторые пакеты, привезенные с Запада, Montana и что-то еще, — говорит Яанус. — В 80-х для меня это была новая и невиданная вещь, на которую приходил смотреть целый класс и половина пярнусцев. Тогда неоткуда и нечего было достать. Поэтому, когда у кого-то что-то появлялось, то делились этим новшеством со всеми”.
Много эмоций и воспоминаний вызвала у пользователей соцсетей фотография пакета Montana.
”Ой, у меня их было много. Двоюродный брат был моряком и привозил нам. В школе мы были круты, торговали пакетами”, — вспоминает один пользователь.
”У меня тоже такой был, но я, глупая, продала его в школе за пять рублей”, — пишет другая участница разговора.
”Купил такой за семь рублей”, — откликается третий.
”Я такой получила от Деда Мороза. И после праздников с гордым видом пошла в школу. Позднее мама сшила внутрь матерчатый мешок, потому что сам пакет уже растрепался”, — вспоминает еще один пользователь.
Часто встречаются и пакеты с Rallikross, и с изображением автомобилей ”Лада”.
Владелец одного из таллиннских магазинов для коллекционеров Александр также имеет в наличии приличную стопку произведенных на тартуском заводе раритетных, но совсем новеньких пакетов с разными изображениями.
”Не скажу, что это ходовой товар. Всего пару раз мне приносили пакеты оптом вместе с другими вещами. Покупают же иногда наши, иногда туристы. Были приезжие из Питера. Они скупили пакеты с видами Таллинна. А недавно у меня купили пакет ”Георг Отс”. Он нужен был для съемок какого-то фильма. Продал за 15 евро”, — говорит Александр