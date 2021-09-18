Когда появились первые полиэтиленовые пакеты и во сколько они оцениваются сейчас

Пакеты, которые мы обычно покупаем или получаем в дополнение к покупкам в магазинах, по словам Юргенса, производятся преимущественно в Китае и частично в странах Европы.

”Теперь мы производим пакеты для единичных небольших предприятий. Estiko Plastaris больше концентрируется на производстве упаковочного материала для еды. Поэтому в технологию производства пакетов мы больше не вкладывались. Сейчас мы производим около 40–50 полиэтиленовых пакетов в минуту”, — говорит руководитель Estiko Plastaris Меэлис Юргенс.

В Эстонии первые пакеты производились на Тартуской гребеночной фабрике, позднее переименованной в Тартуский опытный завод пластмассовых изделий. Особенно сильно производство пакетов здесь развилось благодаря приближающейся Олимпиаде 1980 года. Завод производил пакеты с рекламой грандиозного события. С тех пор в Эстонии начался ”бум” пакетного производства, которое перенял ”потомок” фабрики компания Estiko Plastaris. Но с годами объем производства пакетов здесь снизился.

Позднее начавшийся в США полиэтиленовый бум плавно перешел в Европу. В 70-х годах появились первые сумки с ручками, и уже тогда Западная Европа производила 11,5 миллиона пакетов в год. В начале 80-х появился так называемый пакет ”майка”, а к 1996 году полиэтиленовые пакеты заняли 80% рынка упаковки.

Первый полиэтиленовый пакет появился в США в 1957-м. Это был простой фасовочный пакет, который использовали для упаковки хлеба. Полиэтиленовая упаковка благодаря своим свойствам быстро стала популярной и уже совсем скоро потеснила бумажные пакеты. В 1966 году уже треть хлебобулочных изделий в США расфасовывали в полиэтиленовые пакеты.

Полиэтиленовые пакеты считаются вредным в отношении природы изделием, и потребителей агитируют переходить на более экологичные многоразовые сумки, да хоть на те же авоськи. Но, несмотря на все кампании, полиэтиленовые пакеты по-прежнему используют, продают, покупают и в итоге выбрасывают. Они больше не производят ”ух ты!” эффекта, как это было 40 лет назад.

”Китай может предложить конкурентоспособную цену. А в Эстонии нет производителей для такого количества пакетов”, — добавляет Юргенс.

Он также отмечает, что производство таких пакетов, как были изначально, уже невозможно, т. к. уже нет тех технологий.

”Первые пакеты были сверху с дугой, внутри которой было круг-лое отверстие. Так как их производство было довольно специфичным, а ручки были не очень прочными, то в какой-то момент появились пакеты ”майки”. Это случилось в начале 1990-х. Сегодня именно такие пакеты наиболее распространены”, — говорит руководитель Estiko Plastaris.

Он добавляет, что, несомненно, пакеты с годами изменились. Есть такие, у которых ручки приделаны по бокам. Эти пакеты делаются из другого материала. Есть такие, где верхний край завернут, а отверстия для руки проделаны через два слоя.

”Пакеты стали и более легкими. Если толщина пакета с дугообразными ручками была около 60–70 микронов, то сегодня это 30–40 микронов, — говорит Юргенс. — Пластик, конечно, с

годами не стал безопаснее для природы. Но теперь больше прикладывают усилий, чтобы производить пакеты из переработанного материала и использовать многоразово. Есть и биоразлагающиеся пакеты. Например, в магазинах в отделах с фруктами”.

Ностальгия осталась

В 1980-х годах пакет, конечно же, не был каким-то дополнительным удобством, выдаваемым к покупкам. За него приходилось платить приличную по тем временам сумму. Были пакты по 35 копеек, но были и по 60. За такие деньги можно было купить три буханки хлеба. В сегодняшних денежных единицах это было бы примерно 2 евро. Многие ли сегодня согласны платить такие деньги за пакет в магазине?