ФОТО | EKRE в Нарве вышли на улицы только с русскими лозунгами. Нарушили ли они Закон о языке?

На автомобилях с кандидатами от EKRE на муниципальных выборах написано: Выбирай EKRE, Голосуй за EKRE и Важен каждый голос.

При этом все лозунги EKRE были лишь на русском. На это внимание обратил активист, кандидат на выборах в Таллинне от Партии реформ Евгений Криштафович. Он написал в Facebook, что обратился к Языковому департаменту с просьбой проверить политическую рекламу EKRE. "Наружная реклама в целях политической агитации в общественных местах должна быть на эстонском языке. Надеюсь, Языковой департамент призовет нарушителей закона к порядку", — написал Криштафович.

Представитель EKRE в Нарве сказал изданию Õhtuleht, что они не нарушали закон. "Частное лицо может делать все, что хочет. Это не политика".

Директор Языкового департамента Ильмар Томуск сказал Delfi, что они получили информацию только в пятницу вечером, поэтому расследование еще не начато и рано говорить, нарушали закон или нет.

Он пояснил, что Закон о языке распространяется только на общественные пространства и общественные места. ”Если это общественный транспорт, такой как автобус, трамвай или такси, применяются требования Закона о языке. Но если это обычный личный автомобиль, требования закона о языке не применяются”, — отметил Томуск. ”В ходе процедуры мы должны выяснить, какое это транспортное средство, и тогда мы сможем сказать, был ли нарушен закон”.

По словам Томуска, например, вы можете писать текст на любом языке в своем личном автомобиле, и Языковой департамент не имеет к этому никакого отношения, потому что это не общественное место. ”Но если это можно отнести к общественным местам, то там применяются языковые требования. На данный момент я просто не могу точно сказать, о чем идет речь”, — признал он.