Королевский танковый полк обновил ядро боевой группы НАТО в Эстонии(26)
На этом завершилась шестимесячная смена около 800 солдат 1-го батальона Мерсийского полка. За это время они успели принять участие во множестве учений различного масштаба, в том числе в крупных маневрах ”Весенний шторм” и Furious Wolf.
”Части Мерсийского полка были развернуты в Эстонии впервые. Заверяю, что за это время подразделение и солдаты получили ценный опыт, — сказал командир завершающей службу в Тапа боевой группы союзников подполковник Дин Кэнхэм (Dean Canham). — Мы быстро интегрировались в штатную структуру Первой пехотной бригады с сохранением боеготовности. За это время мы многому научились у наших эстонских коллег. Также мы смогли поделиться своим опытом, например, в сфере ведения комбинированных боевых действий и взаимодействия пехоты с танками. Желаем удачи нашим сменщикам”.
Смена Королевского танкового полка — девятая ротация войск Великобритании в Эстонии, которые были развернуты под эгидой усиления передового присутствия союзников в странах Балтии и Польше в 2017 году. На данный момент в состав боевой группы НАТО в Эстонии входят британские и французские части.
”Мы рады, что нам выпала возможность быть развернутыми в Эстонии — это честь для нас. — сказал командир боевой группы на базе Королевского танкового полка подполковник Саймон Уорт (Simon Worth). –Мы осознаем значимость обязательств Великобритании перед Эстонией и союзниками, поэтому преисполнены решимости и готовности сыграть свою роль на все сто. В частности, мы нацелены на сотрудничество с французскими коллегами и рады быть частью эстонской Первой пехотной бригады — это великолепная возможность для обмена опытом и улучшения взаимодействия. Также при случае я хочу познакомится с эстонским народом и узнать как можно больше об этой удивительной и красивой стране”.
По словам подполковника Уорта, перед отправкой в Эстонию подразделение прошло через серию обязательных интенсивных тренировок, часть из которых проходила в Германии — она заняла шесть недель. ”С нетерпением жду возможности познакомиться поближе с эстонским народом и узнать как можно больше об этой удивительной и красивой стране”, — добавил он.
Королевский танковый полк — старейшее танковое подразделение в мире, чья история началась с первого боевого применения танков в ходе Первой мировой войны в 1916 году. В 1917 году танковые батальоны свели в Танковый корпус, после чего в 1923 году король Георг V переименовал формирование в Королевский танковый корпус. В 1939 году состоялась очередная реорганизация, корпус стал Королевским танковым полком в составе Королевского бронетанкового корпуса.
Полк принимал участие во множестве сражений Второй мировой войны, в том числе в битве при Эль-Аламейне, итальянской кампании и высадке союзников во Франции, в ходе которой был открыт второй фронт. В последние десятилетия подразделение участвовало в ряде операций в Косово, Ираке и Афганистане. Один из эскадронов (эквивалент роты) Королевского танкового полка был также придан смене тактической группы 1-го батальона Мерсийского батальона в Эстонии.
Королевский танковый полк — единственное подразделение сухопутных сил Великобритании, чьи военнослужащие носят черные ”комбинезоны”. Черный цвет униформы был выбран на заре зарождения танковых войск, поскольку он позволял скрывать масляные потеки на одежде, которые неотвратимо появляются при эксплуатации боевой техники. Черные береты — еще одна отличительная черта подразделения: вскоре после появления танков выяснилось, что фуражка не подходит для работы в технике.
Боевая группа НАТО в Эстонии следует рекомендациям и постановлениям правительств Эстонии и Великобритании по ограничению распространения COVID-19.