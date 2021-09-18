Купленные через интернет товары можно вернуть в течение 14 дней даже в том случае, если вы их использовали

По данным международной компании по доставке посылок Venipak, в среднем люди совершают покупки в интернете раз в месяц, тратя от 301 до 500 евро в год. Электронная коммерция по-прежнему демонстрирует хороший рост: в июле продажи по почте и в интернете в Эстонии выросли на 29% по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего покупки совершают люди 30-39 лет. Покупают как одежду, обувь, аксессуары, так и косметику, мебель, технику и товары для дома и интерьера.

По закону, любой товар можно вернуть в течение 14 дней после покупки в интернете. Исключения могут составлять товары, которые нельзя вернуть из соображений гигиены. Однако и тут нюансы играют на стороне покупателя.

Если можно почистить, можно и вернуть

Многие торговцы убеждены, что любой товар не подлежит возврату, если его упаковка вскрыта. Однако Европейский суд постановил, что возврат невозможен только в том случае, если товар из открытой упаковки больше невозможно продавать из соображений гигиены, причем предполагается, что вещь невозможно или слишком сложно привести в изначальный товарный вид так, чтобы были соблюдены условия безопасности для здоровья.

Из этого выходит, что даже в отношение таких вещей, которые непосредственно соприкасались с телом человека, нельзя автоматически исключать возможность возврата. Если продавец может почистить или продезинфицировать вещь, она может быть возвращена в продажу.

К таким товарам, например, можно отнести нижнее белье, наушники, бритвы, эпиляторы. Все эти предметы могут быть почищены и продезинфицированы, а значит, безопасны с точки зрения гигиены. Следовательно, нет и причин, исключающих их возврат покупателем продавцу.