Окрестности Горхолла очистят во Всемирный день чистоты

”В субботу проходит Всемирный день чистоты — глобальная гражданская инициатива, которая стартовала в Эстонии и к которой на данный момент присоединились 180 стран. Кесклинн неотъемлемо связан с морем и все чаще говорится о том, что город нужно открыть морю. Это, в свою очередь, подразумевает чистый и приведенный в порядок берег. Улица Рейди — это отличный пример открытости города морю. Надеюсь, что и окрестности Горхолла в будущем будут таким же красивым и современным городским пространством”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Принять участие в завтрашней акции могут все желающие. Сбор пройдет в 12.00 на вертолетной площадке за Горхоллом. Акция продлится до трех часов. Присоединиться можно и на более короткое время. Участников акции обеспечат перчатками и другими необходимыми рабочими инструментами. Им также предложат горячий напиток и небольшой перекус.

”Вместе с уборкой территории Горхолла от мусора важно обратить внимание горожан на необходимость внести изменения в их повседневные привычки, так как большая часть мусора является следствием безразличия людей. Изменяя привычки людей, мы помогает очистить море”, — сказал основатель НКО People for the Sea Найджел Гудман.

Миссия НКО People for the Sea — быть коммуникационной платформой для проживающих в Эстонии людей, которых заботит будущее Балтийского моря.