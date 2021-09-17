ВИДЕО | Март Хельме и активист Тыдыяков обсуждают ”еврейский вопрос”

"Зомбирование населения и всех сфер нашей жизни, нагнетание страха, страха пандемии. Всегда держите в голове, что уже это в их власти. Кто-то будет оспаривать, я могу просто массу документов показать, как везде, во всех странах мира, стоят во главе евреи. Да, они могут быть франкоязычные, англоязычные, русскоязычные, эстоноязычные, но они там есть, и они влияют на идеологию и создают управление обществом.

Мы просто не понимаем, у нас нету возможностей им сопротивляться. Коллективно мы могли бы защитить землю свою, но индивидуально мы не способны сопротивляться евреям. Они всегда выигрывают в этом отношении. И что нам остается, конечно, делать в этой ситуации. Новый мировой порядок, эта альтернатива, как я к этому пришел — это создание другого (мира?) информации, народовластие. Но без знания еврейского вопроса его не построить. Поэтому надо сначала заложить ментальный фундамент для построения этой идеи, для построения плана осуществления этой идеи. Нужен план, а через знание еврейского вопроса он может быть осуществлен гораздо быстрее. Люди не придают этому фактору значение, потому что он размытый, и его преподносят, как какие-то события мировые, войны, катаклизмы искусственного происхождения без учета еврейского фактора.

Я же, вы заметили, не осуждаю самих евреев за то, что они такие. Потому что большинство из них тоже такие же как мы обманутые. История с холокостом, когда Гитлер-Шикльгруббер, финансируемый кланом Рокфеллеров, Ротшильдов, всех богатых кланов мира. Они подняли, они дали деньги, возможности милитаризировать государство и как бы захватить с помощью таких марионеток власть на земле, создать новый мировой порядок через Гитлера. Холокост нужен был для того, чтобы вызвать сострадание. Они сами — евреи, они строили планы по созданию мирового правопорядка, и конечно, для них нужны были всевозможные отвлекающие маневры. И пострадали только сухие ветви евреев, простые евреи, которые вообще не разбираются ни в чем, для них жизнь проистекает, как для остальных народов. И таких возможностей, как у тех евреев, которые поднялись выше по социальной лестнице, у них нету. Вот эти сухие ветви, как говорят раввины, нужно было обрезать. Часть евреев уничтожалась".