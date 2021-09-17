Собираетесь за грибами или ягодами? Читайте полезный рецепт безопасности от полиции!

Например, вчера вечером были проведены масштабные поиски ушедшей рано утром в Харьюмаа на болото за клюквой женщины 84 лет. Она пошла на болото в волости Раэ и не взяла с собой мобильного телефона. Когда она не вернулась домой, ее муж позвонил на 112. Поиски пришлось начать, не зная, где точно она может находиться. На женщине была одежда темного цвета и в этом случае человека тяжело заметить на местности.

Места, где женщина могла находиться, проверили вертолетом и дронами, на местности женщину искали кинологи с собаками и патрульные полицейские. Спустя два часа команда вертолета Департамента полиции и погранохраны заметила женщину с воздуха.

Майор полиции Оттомар Вирк отметил, что самые трудные это те поиски, когда нуждающийся в помощи человек сделал очень мало для того, чтобы помочь самому себе. "В лесу заблудиться может любой, пожилые люди должны учесть, что и со здоровьем может стать неожиданно плохо, поэтому телефон должен быть с собой всегда. Не менее важно и одеваться в яркую одежду, это упрощает поиски. В наиболее экстремальных ситуациях поиски затягиваются, так как на грибнике одежда камуфляжной расцветки", — сказал он.

Не следует переценивать свое умение ориентироваться на местности и знание леса или болота. Следует воздерживаться от походов на природу в одиночку. "Например, на этой неделе мы получили звонок от 72-летней женщины, которая заблудилась в лесу. Ее нашла через четыре часа команда вертолета. Но уже через день эта же женщина снова позвонила и сообщила, что снова потерялась в том же районе. Патруль нашел ее и с женщиной провели беседу, чтобы предупредить подобные случаи в будущем", — рассказал Вирк.

С начала августа по сегодняшний день полиции поступило 105 звонка о потерявшихся людях, в общем помогли найти дорогу из леса или болота 137 любителям даров природы.

Рецепт безопасного похода в лес

Время приготовления — 15 минут. Эти 15 минут могу спасти вашу жизнь.

Вам потребуется:

1 мобильный телефон

Бутылка воды

Легкий перекус

Яркая шапка