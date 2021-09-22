"Парковочные дома колоссально дорогие". Как решить проблему с парковкой в Ласнамяэ?

Жители Ласнамяэ постоянно жалуются на недостаток парковочных мест возле домов. Вечером после работы крайне сложно найти место для своего автомобиля. Эта проблема характерна для всех спальных районов города, но, кажется, в Ласнамяэ ситуация самая плачевная. Журналист RusDelfi спросил у представителей трех партий: как бы они решили проблему парковок в самом заселенном районе города.

"Наш приоритет — развитие сети общественного транспорта, чтобы как можно больше людей пересаживались с машин на автобусы. Это дешевле, быстрее, экологичнее. Проблема с парковками до сих пор существует и не была решена за десятки лет по самым разным причинам.

Здесь нужен комплексный подход. Строительство подземных парковок, возведение парковочных домов, строительство новых парковок у домов. Город должен играть более активную роль в этом вопросе. Одним решением не решить эту проблему", — считает социал-демократ Кирилл Клаус.

По мнению вице-председателя "Зеленых Эстонии" Тимура Сагитов, нужно развивать инфраструктуру для передвижения не на автомобилях, а на велосипедах, самокатах, общественном транспорте. "В Таллинне сейчас больше машин на 100 тысяч человек, чем в Хельсинки или Стокгольме. Город не обязан строить для всех квартирных товариществ новые парковочные места. Вдобавок не нужно уничтожать зеленые зоны, на районе и так много пустырей — можно было бы использовать их для парковки".

"Коллеги правильно говорят — проблема парковок бич не только нашего города, нашего района. Это проблема большинства больших городов", — продолжает центрист Владимир Свет.