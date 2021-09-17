Трамвай по Лаагна теэ или до Певческого поля? Дебаты RusDelfi про общественный транспорт и мосты Ласнамяэ(37)
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Трамвай по Лаагна теэ — детская мечта или адекватная цель?
”Не только Социал-демократическая партия считает, что в Ласнамяэ нужно провести трамвай. Я сам лично так считаю. Трамвайные пути нужно провести в как можно больше частей города. Тем более трамвай жителям Ласнамяэ обещали давным давно. Чем больше будет разнообразного транспортного сообщения, тем будет лучше. Это позволит разгрузить дороги", — сказал руководитель русскоязычного отделения соцдемов, председатель ласнамяэского отделения Кирилл Клаус.
По его словам, они начнут этим заниматься, когда придут к власти. Но когда точно — говорить рано. "Я не специалист в этой сфере, поэтому не знаю, сможем ли мы это осуществить за четыре года. Но мы точно этим вопросом займемся”.
”Если говорить про строительство трамвайных путей, то это обещают все партии, — продолжил старейшина района Владимир Свет. — Трамвай - популярный вид транспорта, им любят пользоваться. Проблема у него одна — он невероятно дорогой. Это в десятки раз дороже, чем создать новую автобусную линию. За 30 лет независимости не так много было проложено новых трамвайных путей. Здесь нужно всегда смотреть на расходы и статистику использования общественного транспорта.
Свежие исследования показывают, что пускать трамвай по Лаагна теэ очень дорого, при этом качество передвижения по району от этого сильно не выиграет. Я думаю, нужно двигаться к электрификации общественного транспорта на Лаагна теэ. Пускать гибридные автобусы, которые не должны ездить на ”рожках”. Нужно уплотнять график, чтобы человек на остановке долго не ждал свой автобус в центр города".
Как отмечает Свет, центристы не обещают пустить трамвай по Лаагна теэ, по крайней мере не в том виде, как говорили в 2000-х годах. "Это колоссально дорого, и не совсем понятно, чем это улучшит и так действующую систему. О чем надо подумать — не только улицей Лаагна живет наш район. Сейчас город готовится к строительству Таллиннской больницы. Рассматривается возможность провести трамвай до Певческого поля из Кадриога. И оттуда будет возможность провести ветку до новой части Ласнамяэ. В это есть смысл инвестировать”, — подчеркнул он.
”Согласен с Владимиром. Удобно можно продлить ветку из Кадриорга в сторону Пяэвялья. Хоть сама Лаагна теэ и проектировалась под трамвайные пути, соединить рельсы с городом через автобусный вокзал будет сложно, получится большой крюк. А на Гонсиори мало места", — добавил вице-председатель "Зеленых Эстонии Тимур Сагитов.
Говоря о будущем "канавы", Сагитов считает, что Лаагна теэ должна прилично выглядеть. "Там должно быть больше зелени, дорога должна быть уютной и безопасной, сейчас она похожа на скоростную магистраль. Там должен быть удобный общественный транспорт и удобный доступ к нему. Нынешние мосты неудобны для инвалидов и людей с колясками”.
"Действительно, Тимур правильно указал проблему. Доступность остановок очень важна, поэтому мы делаем удобный пешеходный спуск возле моста Ильвесе. Через год будут строиться такие же подъемы к мостам Линдакиви и Палласте. К 2024 году мы должны завершить, достроив подъемы к Паэ и Саарепиига. Это действительно важный вопрос, мамы с детьми и люди в инвалидных креслах должны удобно спускаться и подниматься к мостам на Лаагна теэ", — резюмировал центрист.
Социал-демократы подвергли жесткой критике состояние мостов в Ласнамяэ. ”Одним из наших приоритетов является обеспечение прав людей с особыми потребностями. Я лично знаю людей, которые испытывают страдания, потому что не могут пользоваться этими спусками. Приятно, что уже через пару часов после нашей акции от имени города поступила информация, что этим занимаются. Печально, что это не было сделано 20, 10 или 5 лет назад. Огромное количество людей заперты в своих домах", — указывает на проблему Клаус.
”Да, можно так сказать, что мост, который мы сейчас достраиваем, мы начали достраивать после акции социал-демократической партии”, — иронизирует Свет.
"Дело в том, что эти процессы занимают время. Технически это не так просто. Плюс два спуска с моста были приватизированы в 90-е годы. Они отошли частным владельцам — я говорю про лестницу возле Котка и Лаагна.
Безопасные пандусы — в некоторых местах их нужно делать либо очень длинными, либо зигзагом, на это не всегда есть место. Для каждого места нужно находить отдельное решение. Где-то лифт, где-то пандус", — заключил Владимир Свет.
Продолжение слушайте в подкасте:
(Для удобства — разговор на тему парковок, КТ и особенности района начинает с 12 минуты)