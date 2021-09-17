Трамвай по Лаагна теэ или до Певческого поля? Дебаты RusDelfi про общественный транспорт и мосты Ласнамяэ

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Трамвай по Лаагна теэ — детская мечта или адекватная цель?

”Не только Социал-демократическая партия считает, что в Ласнамяэ нужно провести трамвай. Я сам лично так считаю. Трамвайные пути нужно провести в как можно больше частей города. Тем более трамвай жителям Ласнамяэ обещали давным давно. Чем больше будет разнообразного транспортного сообщения, тем будет лучше. Это позволит разгрузить дороги", — сказал руководитель русскоязычного отделения соцдемов, председатель ласнамяэского отделения Кирилл Клаус.

По его словам, они начнут этим заниматься, когда придут к власти. Но когда точно — говорить рано. "Я не специалист в этой сфере, поэтому не знаю, сможем ли мы это осуществить за четыре года. Но мы точно этим вопросом займемся”.

”Если говорить про строительство трамвайных путей, то это обещают все партии, — продолжил старейшина района Владимир Свет. — Трамвай - популярный вид транспорта, им любят пользоваться. Проблема у него одна — он невероятно дорогой. Это в десятки раз дороже, чем создать новую автобусную линию. За 30 лет независимости не так много было проложено новых трамвайных путей. Здесь нужно всегда смотреть на расходы и статистику использования общественного транспорта.

Свежие исследования показывают, что пускать трамвай по Лаагна теэ очень дорого, при этом качество передвижения по району от этого сильно не выиграет. Я думаю, нужно двигаться к электрификации общественного транспорта на Лаагна теэ. Пускать гибридные автобусы, которые не должны ездить на ”рожках”. Нужно уплотнять график, чтобы человек на остановке долго не ждал свой автобус в центр города".