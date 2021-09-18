Беда с почтовыми отделениями в Ласнамяэ. Старейшина: мы доходчиво объяснили Omniva, что ситуацию нужно исправлять

"Мы не довольны тем, как Omniva организовала свою сеть в Ласнамяэ. Мы ей об этом сообщили, доходчиво объяснили, что нам не подходит такой вариант работы, ситуацию нужно исправлять. И если они не изменят свой подход к работе, то мы будем жаловаться дальше, уже через мэрию", — ответил Свет.

"На ситуацию повлиять можно только совместно с жителями. Сейчас мы боремся за то, чтобы в Паэ вернулся пункт выдачи товаров. На самом деле мы уже смогли договориться о том, что они вернут почтомат на Паэ. И они в ближайшее время должны назвать дату, когда это произойдет.

Также мы договорились с Omniva о том, что они совместно с управой организуют опрос жителей района — в каком микрорайоне не хватает почтовых услуг. По плану они заложат в бюджет на следующие годы создание этих точек. Да, почта не зависит от города. Но мы те, кто доносит до Omniva мнение местных жителей, а если почта не готова отвечать на запросы ласнамяэсцев, то мы будем общаться уже на другом уровне", — сказал центрист.

Получается, Omniva скоро вернет почтомат на Паэ и проведет опрос — в каких местах нужны еще почтовые отделения.

Сейчас в 120 тысячном районе два почтовых отделения — в Lasnamäe Centrum и на Палласти. ”Очевидно, их могло бы быть больше. Три, а лучше четыре. Один мог бы быть в восточном Ласнамяэ, другой в центре района, возле Лаагна”, — добавил Свет.

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